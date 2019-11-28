Политика
РИА Новости«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транспортировке газа заявил в интервью Deutsche Welle Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его мнению, вентиль перекроет "Газпром", а не "Нафтогаз".
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«Нафтогаз» пообещал не закрывать газовый вентиль в ожидании контракта
Московский Комсомолецвчера в 16:14
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:52, Ашберн
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
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Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ «Шараповские»
Российская газета 02:00
Происшествия
Экс-глава банка «Советский» получил три года за хищения и растрату
Выборгский районный суд огласил приговор в отношении бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова, признанного виновным в присвоении и растрате более 1,7 миллиарда рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 02:05
Политика
В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
РИА Новости вчера в 20:08
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) скончалась дома — ее операцию по пересадке почек отложили из-за увольнения доктора Михаила Каабака.
Газета.Ru вчера в 16:02
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В доме угрожавшей Зеленскому расправой националистки начался обыск
В доме волонтера и экс-главы добровольческого подразделения Вооруженных сил Украины «Марусины медведи» Марии Зверобой проходит обыск.
Lenta.ru 02:22
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Общество
Названы российские регионы с некачественным топливом
В 18 российских регионах доля нарушений качества топлива на автозаправочных станциях (АЗС) превышает 20%, свидетельствует представленная сегодня на сайте Росстандарта карта качества топлива.
Росбалт вчера в 09:33
Происшествия
Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины
Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, а после выбила стекло в машине по дороге на медосвидетельствование, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД По информации ведомства, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.
РИА Новости 01:32
Происшествия
Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии
Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.
RT на русском вчера в 23:01
Футбол
Дзюба и Оздоев принесли «Зениту» победу над «Лионом»
Мойка78 вчера в 14:47
Происшествия
Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник
Российская газета 02:30
Политика
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:53
Космос
Астрономы открыли невозможную черную дыру
Группа китайских астрономов обнаружила черную дыру, существование которой считалось абсолютно невозможным.
РЕН ТВ вчера в 23:00
Наука
Китай запустит свой термоядерный реактор в 2020 году
На конференции по термоядерной энергии в Лешане Дуань Сюру, глава Юго-западного института физики, сказал, что устройство может быть запущено так скоро, поскольку с июня в процессе монтажных работ не возникало проблем.
BitCryptoNews вчера в 07:30
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:32
Общество
Принц Чарльз доказал, что готов стать королем
Газета.Ru вчера в 15:01
Авто
Обновлённый кроссовер Toyota C-HR появился в РФ
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на обновленный купеобразный кроссовер Toyota C-HR.
Автоновости дня вчера в 04:57
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, почему было решено купить новогоднюю ель для центральной площади почти за 18 миллионов рублей.
РИА Новости 00:49
Киберспорт
В Overwatch можно поиграть бесплатно целую неделю
Игромания.ру вчера в 02:16
Политика
Рейтинг Зеленского ускоренно снижается — социологи
Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи установили, что 75% жителей Украины одобряют идею прямых переговоров президента Украины с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании вооружённого конфликта в Донбассе.
REGNUM 01:51
Происшествия
В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест
На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Взгляд.ру вчера в 16:51
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
РИА Новости 26 ноября в 15:34
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Алдонин поведал, что о беременности супруги знали только самые близкие, в том числе и дочь от его брака с Юлией Началовой Вера.
Woman.ru 26 ноября в 09:18
Общество
Две двухдневные рабочие недели ждут россиян
Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.
Южный Федеральный вчера в 11:26
Энергетика
Гончарук: «Каждый украинец будет защищен от колебания цены на газ»
Многие эксперты и население критически восприняли эту инициативу, поскольку «страховая» цена может оказаться больше актуальной, и тогда население окажется в проигрыше.
REGNUM вчера в 11:22
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
OvideO.ru вчера в 13:25