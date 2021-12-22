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«Нафтогаз» попросил ЕС обязать «Газпром» продавать больше газа через Украину

Компания "Нафтогаз Украины" пожаловалась Еврокомиссии на российский "Газпром".
Газета.Ru
В заявлении
 «Нафтогаза Украины» говорится, что «Газпром» «резко» сократил поставки собственного газа на спотовом рынке в Европе, а также ограничивает дополнительные поставки от других компаний и в целом пользуется «доминирующим положением».
Новое время - The New Times
По мнению «Нафтогаза», одна из целей «Газпрома» — создание искусственного дефицита газа и давление на Евросоюз для скорейшего запуска газопровода «Северный поток — 2» без соблюдения требований европейского законодательства.
Forbes
По мнению украинской компании, "Газпром" создал искусственный дефицит газа для того, чтобы способствовать ускоренному запуску "Северного потока - 2".
ТАСС

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