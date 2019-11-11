Политика
Газета.Ru«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа". Об этом компания написала на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
"Если проверка на "Судже" так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны", - написал он в Facebook.РИА Новостивчера в 14:32
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Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
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Лучано Спаллетти может возглавить «Фиорентину»
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МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье
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Общество
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Зиновий и Зиновия были родными братом и сестрой, жили в III веке в Каппадокии.
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В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
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