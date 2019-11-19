Экономика

РБКРБК«Нафтогаз» посчитал срок окупаемости скидки от «Газпрома»

Витренко ранее заявлял, что не считает эту скидку справедливой. Исполнительный директор «Нафтогаза» объяснял, что российский газ для Украины и так должен быть на четверть дешевле, чем газ из Европы, поскольку из его цены при этом должна вычитаться стоимость его транспортировки в ЕС.
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«Нафтогаз» посчитал, что скидка от Газпрома окупится через 28 лет

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