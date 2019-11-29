с чего всё началось

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома». Об этом говорится в квартальном отчете российской госкорпорации. Суд пройдет в конце апреля 2020 года.

Политика Парламент ДНР принял закон о государственной границе Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.

Футбол Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.

Общество Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Политика Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.

Единоборства «Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Общество Мосгорсуд утвердил решение по иску к организаторам митингов в Москве Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции взыскать более 1,2 миллиона рублей по иску "Мосгортранса" к Алексею Навальному и другим организаторам несанкционированной акции 27 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.