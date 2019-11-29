Энергетика
BFM.ru«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома». Об этом говорится в квартальном отчете российской госкорпорации. Суд пройдет в конце апреля 2020 года.
Читать в источнике
Оценить109
с чего всё началось
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья в Риге с требованием исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом» и принять обеспечительные меры, говорится в квартальной отчетности российской компании.Ведомости03:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Политика
Парламент ДНР принял закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
Армия и оружие
Украина завершила испытания крылатой ракеты «Нептун»
Украинская крылатая ракета Р-360МЦ комплекса "Нептун" успешно прошла летные испытания и пролетела по заданному маршруту 250 километров.
Футбол
Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери
Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Политика
В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота
Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Общество
93-летняя королева Елизавета II подумывает об отречении от престола
Источники UK Express сообщают, что причина передачи трона та же самая, по которой от дел отошел 96-летний супруг королевы - возраст и усталость.
Общество
Названы лучшие города России по качеству жизни
Экономика
Чистая прибыль «Газпрома» увеличилась на 4%
По сравнению с первыми девятью месяцами 2018 года чистая прибыль «Газпрома» увеличилась на 4%.
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Общество
В Благовещенске достроен мост через Амур в Китай
В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Единоборства
«Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Армия и оружие
Япония выразила КНДР протест в связи с пусками ракет
Япония выразила КНДР протест по поводу очередного пуска ракет, сообщает Kyodo со ссылкой на источники в руководстве японского МИД.
Общество
Мосгорсуд утвердил решение по иску к организаторам митингов в Москве
Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции взыскать более 1,2 миллиона рублей по иску "Мосгортранса" к Алексею Навальному и другим организаторам несанкционированной акции 27 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Общество
В России хотят отменить банковскую комиссию при оплате ЖКХ-услуг
Инициативу законодателей поддержали в Центробанке. Кроме того, планируется отменить банковские комиссии при уплате пошлин и штрафов.
Технологии
Обнаружен незаметно ворующий деньги с карт вирус на Android
Пользователи стали жертвами нового опасного трояна, который незаметно крал средства через банковские мобильные приложения.
Культура
Новый сезон «Симпсонов» может стать последним
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира
В Парагвае сборная России по пляжному футболу сумел одолеть команду Бразилии и выйти в полуфинал чемпионата мира.
Происшествия
Следователи завели уголовное дело на подростков, избивших школьника
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело в отношении двух 16-летних подростков по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).
Футбол
В России увеличилось число арбитров, которые могут работать с VAR
Отмечается, что число арбитров, имеющих право работать с VAR, увеличилось с девяти до десяти.
Происшествия
Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым
Армия и оружие
Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
Общество
Роскосмос объяснил, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA
Мельников заметил, что Роскосмос занимается не только гражданской космонавтикой, но и военной, поэтому Рогозин в принципе заведует большим участком работ, но большая часть этого участка — тайна.