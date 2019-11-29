Энергетика

BFM.ruBFM.ru«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома». Об этом говорится в квартальном отчете российской госкорпорации. Суд пройдет в конце апреля 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать250
с чего всё началось
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья в Риге с требованием исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом» и принять обеспечительные меры, говорится
 в квартальной отчетности российской компании.
Ведомости03:27

Подробнее о событии

В Совфеде прокомментировали действия «Нафтогаза» по спору с «Газпромом»

RT на русском09:37

«Нафтогаз» пытается добиться ареста активов «Газпрома» в Латвии

Sputnik Латвия05:15

«Нафтогаз» просит суд Латвии исполнить решение суда Стокгольма по спору с «Газпромом»

ТАСС02:54

«Нафтогаз» попросил арестовать активы «Газпрома» в Латвии

РИА Новости03:24

Киев потребовал ареста активов «Газпрома» в Латвии по иску на $2,6 млрд

РБК03:13

Украина атаковала «Газпром» в Латвии

Lenta.ru03:10

«Нафтогаз» попросил суд Латвии арестовать активы «Газпрома» по иску на $2,6 млрд

Ведомости03:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:09, Ашберн
Политика

Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Газета.Ru 09:44
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Ведомости 05:31
Хоккей

Малкин набрал 5 очков в победном матче «Питтсбурга» против «Ванкувера»

Российский нападающий в 14 матчах набрал 19 (6+13) очков. «Питтсбург» победил в третьем матче кряду.
Матч ТВ 27 ноября в 21:47
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском 07:28
Происшествия

В центре Лондона произошла стрельба

РБК 09:41
Политика

Новак допустил переговоры по газу с Украиной на следующей неделе

Новые двусторонние переговоры России и Украины по газу возможны на следующей неделе, считает министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 10:01
Футбол

Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 09:07
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Общество

Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет

В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.
REGNUM 05:47
Политика

Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
Общество

В сети опубликован законопроект о домашнем насилии

Документ законопроекта о профилактике домашнего насилия опубликован на официальном сайте Совета Федерации РФ, пишет АГН Москва.
Национальная служба новостей 08:18
Политика

Президент Чехии прокомментировал срыв бизнес-миссии страны в Татарстан

Ранее сообщалось, что МИД Чехии ждет официальных объяснений от РФ, почему чешский самолет не пустили на перелет по российской внутригосударственной авиалинии Москва — Казань.
Inkazan 01:47
Политика

Путин в Нальчике проводит Совет по межнациональным отношениям

В Нальчике глава государства проводит заседание Совета по межнациональным отношениям.
RT на русском 07:51
Политика

США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко

Российская газета 04:21
Армия и оружие

В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Журналистская правда вчера в 06:07
Гаджеты

Компания Xiaomi представила внешний аккумулятор-обогреватель для зимы

Компания Xiaomi презентовала бюджетный внешний аккумулятор, который обладает функцией обогрева.
Актуальные Новости 00:20
Политика

На Украине вступили в силу новые правила выезда из Донбасса

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу с 28 ноября.
РБК вчера в 08:14
Армия и оружие

Россия отправила в Сирию гигантский груз

Из России в Сирию направился гигантский контейнеровоз «Спарта». Об этом сообщает Al Masdar News.
Lenta.ru 08:25
Единоборства

Победитель боя Емельяненко Кокляев получит 1 млн рублей

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.
ProstoProSport вчера в 09:42
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости вчера в 08:35
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 27 ноября в 09:39
Игры

Игроки в Red Dead Redemption 2 получат подарки в качестве извинений

Студия Rockstar Games решила в очередной раз извиниться перед игроками за проблемный запуск Red Dead Redemption 2 на PC.
News.ru 08:11
Происшествия

В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком

В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.
РИА Новости 06:02
Общество

Роскомнадзор представил список интернет-страниц с фейками

Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
RT на русском 08:54
Общество

В ЦБ рассказали, как бороться с новым способом мошенничества с картами

По данным газеты, мошенники делают вид, что забывают банковские карты в автомате, а затем говорят вынувшему ее человеку, что со счета списали определенную сумму, и требуют ее вернуть.
РИА Новости 07:16
Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» приобрели восьмой футбольный клуб

Чемпионат 01:58
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Происшествия

Главу архангельского УФНС арестовали на два месяца

Глава архангельского регионального УФНС Сергей Родионов, пойманный с поличным при получении взятки, арестован на 2 месяца.
REGNUM 09:34
Экономика

В России 1 января 2020 года предлагают объявить кредитную амнистию

Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
News.ru 27 ноября в 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное