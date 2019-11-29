с чего всё началось

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома». Об этом говорится в квартальном отчете российской госкорпорации. Суд пройдет в конце апреля 2020 года.

Политика Источник сообщил о переносе трехсторонних консультаций по газу Трехсторонние технические консультации по газу, которые планировались в пятницу в Брюсселе, перенесены на следующую неделю, сообщил РИА Новости источник в ЕК.

Общество Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).

Политика Туск передал полномочия главы Евросовета Шарлю Мишелю Глава Евросовета Дональд Туск передал в пятницу в ходе краткой церемонии полномочия руководителя основного политического органа ЕС, в котором представлены лидеры стран союза, своему преемнику, экс-премьеру федерального правительства Бельгии Шарлю Мишелю.

Игры Новое дополнение к Anno 1800 отправит игроков в морозные дали уже 10 декабря Разработчики из студии Ubisoft Blue Byte в официальном блоге Anno Union подтвердили дату выхода и поделились деталями «Во льдах» — третьего и «самого крупного» дополнения из сезонного пропуска экономической стратегии Anno 1800.

Футбол Тедеско: рад победам «Зенита» и «Краснодара» в еврокубках Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что рад за соперников по чемпионату России по футболу, которые одержали победы в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Общество Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.

Шоу-бизнес Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева Басманный суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице Сергея Суровцева, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Политика Опрос показал отношение белорусов к России Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.

Экономика Суд в Лондоне разрешил «Восточному» судиться с Калви в России Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне признал право банка «Восточный» вести в России разбирательства против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и кипрской структуры Evison Holdings, сообщил РБК со ссылкой на решение суда от 31 октября.

Шоу-бизнес Татьяна Доронина госпитализирована Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.

Футбол Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.