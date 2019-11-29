с чего всё началось

«Нафтогаз» подал иск в суд Видземского предместья в Риге против «Газпрома». Украинская компания требует, чтобы суд арестовал активы «Газпрома» в Латвии в счет долга, который ему присудил Стокгольмский арбитраж.

Энергетика В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.

Энергетика Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.

Космос Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.

Космос На МКС перестали работать все туалеты Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.

Автоспорт Боттас получил предупреждение за аварию с Грожаном Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получил предупреждение от стюардов Гран-при Абу-Даби за инцидент, случившийся в ходе второй свободной тренировки, сообщает RaceFans.

Музыка Соседов: Бузовой не разрешат позорить Россию на Евровидении Певица Ольга Бузова может сколько угодно говорить о своих планах выступить от России на Евровидении, однако позорить страну ей никто не даст.

Общество Роскомнадзор скорректировал перечень ресурсов с фейковыми новостями Ранее в пятницу Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые более двух раз распространяли информацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной.

Авто Представили бюджетный кроссовер Kia Seltos с премиальным тюнингом Скоро в РФ начнутся продажи доступного кроссовера Kia Seltos, который является одним из самых дешевых представителей сегмента SUV.

Политика Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице Закон о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики не является новшеством, сам документ не противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.

Общество Меркель упала на сцене в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.

Шоу-бизнес Татьяна Доронина госпитализирована Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.