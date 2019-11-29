Энергетика
BFM.ru«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома». Об этом говорится в квартальном отчете российской госкорпорации. Суд пройдет в конце апреля 2020 года.
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с чего всё началось
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья в Риге с требованием исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом» и принять обеспечительные меры, говорится в квартальной отчетности российской компании.Ведомостивчера в 03:27
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Гривач объяснил претензии Украины на активы «Газпрома»: Латвия не особенная
Sputnik Латвиявчера в 10:15
«Нафтогаз» обратился в суд Латвии с требованием арестовать активы «Газпрома»
RT на русскомвчера в 10:33
«Нафтогаз» попросил суд Латвии арестовать активы «Газпрома» по иску на $2,6 млрд
Ведомостивчера в 03:27
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