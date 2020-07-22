Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН. Сообщается, что в июле оптовая цена на природный газ составит 2,298 тыс. гривен за тысячу кубометров, что на 7% больше, чем в июне 2020 года.

«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения

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