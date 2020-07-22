Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения
Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН. Сообщается, что в июле оптовая цена на природный газ составит 2,298 тыс. гривен за тысячу кубометров, что на 7% больше, чем в июне 2020 года.
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Происшествия
На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне
В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.
Газета.Ru 02:47
Армия и оружие
Украина сообщила о ранении четырех военных в Донбассе
Четыре украинских военных получили ранения в Донбассе.
Lenta.ru 03:33
Шоу-бизнес
Пресняков и Маликов спустя 50 лет: как развивалась их дружба и карьера
Uznayvse.ru 21 июля в 05:00
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Известия 01:42
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Авторадио вчера в 11:18
Общество
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
Здоровье
В Алтайском крае выявили 183 новых случая заражения коронавирусом
Более 180 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, число инфицированных составило 7941 человек, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 02:03
Политика
ЦИК удалил опрос о многодневном голосовании на выборах
Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней, как это было на недавнем плебисците по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Общество
По иску на 4,5 млрд рублей арестованы 65 брендов Natura Siberica
Мойка78 вчера в 20:09
Авто
Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet
7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com 21 июля в 12:30
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 17:09
Происшествия
На Сахалине за путину-2020 на браконьеров возбуждено 77 уголовных дел
Южно-Сахалинск, 23 июля 2020, 08:44 — REGNUM В Сахалинской области с начала путины-2020 сотрудники полиции выявили 92 правонарушения в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов Возбуждено 77 уголовных дел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД России.
REGNUM 01:44
Авто
Mitsubishi закроет производство внедорожника Pajero в 2021 году
Автомобили Pajero прекратили изготавливать для рынка Японии в прошлом году.
Evo-rus.com 01:50
Экономика
Губернатор Воскресенский готов дать владельцам торговых комплексов 76 миллионов рублей
Предлагается предоставить в 2020 году льготу по уплате налога на имущество (не более 50 процентов годовой суммы налога) владельцам торговых комплексов при соблюдении нескольких условий.
ИвановоLive 03:08
Общество
В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан огласил сроки получения вакцины от COVID-19.
Piter.tv 00:58
Политика
В конгрессе США одобрили демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
Палата представителей конгресса США, в которой демократическое большинство, поддержала в среду, 22 июля, демонтаж находящихся в здании Капитолия статуй конфедератов.
Известия вчера в 21:10
Авто
Новый завод по производству BMW запустят в Калининграде через год
Пуск завода с углубленной технологией и полным циклом производства автомобилей BMW, который строит компания "Автотор", запланирован на июль 2021 года.
Клопс 02:37
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ 21 июля в 03:25
Космос
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с первым зондом для изучения Марса "Тяньвэнь-1" стартовала с космодрома Вэньчан на юге КНР.
Российская газета 02:24
Общество
На Алтае 65 человек заразились коронавирусом на подпольной вечеринке
В результате заболели участники торжества, сотрудники кафе и родственники этих людей.
BFM.ru 01:13
Технологии
NVIDIA нацелилась на покупку британской ARM — Bloomberg
Американская компания NVIDIA интересуется покупкой британского разработчика чипов, компании ARM, принадлежащей японской корпорации SoftBank Group.
ИА Красная Весна 01:37
Общество
Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии
Известия вчера в 08:06
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки.
Газета.Ru вчера в 16:07
Происшествия
На журналиста Давида Френкеля составили протокол о неповиновении полицейскому, который сломал ему руку
Дождь 01:46
Шоу-бизнес
Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым
Иван Охлобыстин и Кристина Асмус снимались в сериале "Интерны". Асмус и Харламов объявили в Instagram о разводе в июне.
РИА Новости 02:11
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
РИА Новости вчера в 18:11
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
Ридус вчера в 15:49
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
RT на русском вчера в 10:27