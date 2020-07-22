Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН. Сообщается, что в июле оптовая цена на природный газ составит 2,298 тыс. гривен за тысячу кубометров, что на 7% больше, чем в июне 2020 года.

«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения

Происшествия На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.

Здоровье В Алтайском крае выявили 183 новых случая заражения коронавирусом Более 180 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, число инфицированных составило 7941 человек, сообщают в региональном оперштабе. 787

Политика ЦИК удалил опрос о многодневном голосовании на выборах Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней, как это было на недавнем плебисците по поправкам к Конституции. 6

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Происшествия На Сахалине за путину-2020 на браконьеров возбуждено 77 уголовных дел Южно-Сахалинск, 23 июля 2020, 08:44 — REGNUM В Сахалинской области с начала путины-2020 сотрудники полиции выявили 92 правонарушения в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов Возбуждено 77 уголовных дел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД России. 11

Экономика Губернатор Воскресенский готов дать владельцам торговых комплексов 76 миллионов рублей Предлагается предоставить в 2020 году льготу по уплате налога на имущество (не более 50 процентов годовой суммы налога) владельцам торговых комплексов при соблюдении нескольких условий.

Общество В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан огласил сроки получения вакцины от COVID-19. 232

Энергетика Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго. 47

Общество В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости». 1,7K

Экономика ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки. 28

Шоу-бизнес Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым Иван Охлобыстин и Кристина Асмус снимались в сериале "Интерны". Асмус и Харламов объявили в Instagram о разводе в июне.