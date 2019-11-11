Энергетика
Московский Комсомолец«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения Украины
Украинская компания «Нафтогаз» повысила до 4899 гривен ($200) цену 1 тысячи кубометров газа для населения Украины, сообщается на сайте компании.
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Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Политика
Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии
Боливийский экс-президент Эво Моралес обвинил США в «политическом и экономическом заговоре» для организации переворота в стране.
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Здоровье
Пьёт жена: как распознать женский алкоголизм и что делать
Говорят, что женский алкоголизм не лечится. Причём распознать его бывает не так-то просто.
Происшествия
В хабаровской школе умер 11-летний ребенок
Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
Хоккей
Буллит Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»
"Вашингтон Кэпиталз" одержал победу с минимальным счетом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Филадельфии Флайерз".
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Общество
В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Армия и оружие
В Белоруссии объяснили отказ от российской военной базы
Как объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, власти Белоруссии, отказываясь от размещения российской военной базы, хотят добиться от Москвы предложений по экспорту нефти.
Политика
В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.
Наука
Ученые выявили еще одно опасное свойство сахара
22 октября сообщалось, что ученые из Медицинского колледжа Джорджии (США) выяснили, что употребление сахара крайне вредно для людей с ожирением, так как нарушает циркадные ритмы организма и повышают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Общество
Продюсер: концерты Галкина в России могут запретить
На выступлении в Новосибирске Галкин сообщил о том, что на ТВ в отношении него уже введена цензура, в частности, ему запрещено шутить на политические темы.
Политика
Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Происшествия
Полицейские задержали водителя, устроившего дрифт на проспекте Кирова
Выяснилось, что именно он на днях устроил дрифт на свежеотремонтированном проспекте Кирова.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Теннис
Рафаэль Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым
Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на россиянином Даниилом Медведевым в Лондоне.
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Общество
NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото
Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
Армия и оружие
NI назвал слабое место США в случае войны с Россией
Общество
Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России
Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и заниматься грузоперевозками.
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.