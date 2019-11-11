Энергетика

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения Украины

Украинская компания «Нафтогаз» повысила до 4899 гривен ($200) цену 1 тысячи кубометров газа для населения Украины, сообщается на сайте компании.
Читать в источнике
Комментировать71

Подробнее о событии

Обещать — не значит жениться: «Нафтогаз» обманул всю Украину

РИА Новостивчера в 00:00

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

RT на русском11 ноября в 18:45

«Нафтогаз» на 14,7% повысил цену на газ для населения

Телеканал 360°11 ноября в 17:02

«Нафтогаз Украины» на 15% поднял цену на газ для населения

REGNUM11 ноября в 13:53

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения на 14,7% в ноябре

Известия11 ноября в 13:41

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Газета.Ru11 ноября в 13:25

«Нафтогаз» повысил цену на газ для украинцев почти на 15%

Rambler News Service11 ноября в 12:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 01:43, Ашберн
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Происшествия

Следователи сообщили детали стрельбы в колледже Благовещенска

РБК вчера в 23:09
Общество

Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Политика

Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии

Боливийский экс-президент Эво Моралес обвинил США в «политическом и экономическом заговоре» для организации переворота в стране.
Росбалт вчера в 20:40
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:33
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Здоровье

Пьёт жена: как распознать женский алкоголизм и что делать

Говорят, что женский алкоголизм не лечится. Причём распознать его бывает не так-то просто.
MedikForum.ru вчера в 21:25
Происшествия

В хабаровской школе умер 11-летний ребенок

Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
Российская газета вчера в 22:52
Хоккей

Буллит Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»

"Вашингтон Кэпиталз" одержал победу с минимальным счетом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Филадельфии Флайерз".
Вести.Ru вчера в 22:57
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания

ТАСС вчера в 15:50
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Общество

В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия вчера в 11:32
Армия и оружие

В Белоруссии объяснили отказ от российской военной базы

Как объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, власти Белоруссии, отказываясь от размещения российской военной базы, хотят добиться от Москвы предложений по экспорту нефти.
Lenta.ru 01:29
Политика

В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском вчера в 13:11
Наука

Ученые выявили еще одно опасное свойство сахара

22 октября сообщалось, что ученые из Медицинского колледжа Джорджии (США) выяснили, что употребление сахара крайне вредно для людей с ожирением, так как нарушает циркадные ритмы организма и повышают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Известия вчера в 22:17
Общество

Продюсер: концерты Галкина в России могут запретить

На выступлении в Новосибирске Галкин сообщил о том, что на ТВ в отношении него уже введена цензура, в частности, ему запрещено шутить на политические темы.
Privet-Rostov.ru вчера в 09:18
Политика

Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Происшествия

Полицейские задержали водителя, устроившего дрифт на проспекте Кирова

Выяснилось, что именно он на днях устроил дрифт на свежеотремонтированном проспекте Кирова.
Версия-Саратов вчера в 13:57
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Теннис

Рафаэль Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на россиянином Даниилом Медведевым в Лондоне.
GoTennis.ru вчера в 13:49
Политика

Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху

По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12 ноября в 12:09
Общество

NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото

Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
News.ru вчера в 06:12
Армия и оружие

NI назвал слабое место США в случае войны с Россией

РИА Новости вчера в 20:24
Общество

Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России

Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и заниматься грузоперевозками.
Lenta.ru 01:17
Политика

Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС

Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.
ТАСС вчера в 12:30
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное