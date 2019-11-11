Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
Как сообщает РИА Новости, это на 14,7% выше, чем в октябре, когда цена была снижена на 4,9%. «Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре», — уточняется в заявлении «Нафтогаза». В октябре компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения.
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В России предложили сократить период использования шипованной резины
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Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 08:00
Экономика
Модернизацию электросетей Севастополя оценили в 10 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму оценили стоимость реконструкции собственных электрических сетей в 19 млрд рублей.
REGNUM 09:54
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным
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Космос
Китай поделился планами по исследованию планет
Издание China Daily сообщило, что полеты на Луну китайский астронавтов станут научно-техническим фундаментом для пилотируемых полетов на Марс.
Ferra 09 ноября в 08:34
Политика
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Мой Брянск вчера в 04:33
Общество
Малышева ответила на обвинение в пьянстве в аэропорту
Московский Комсомолец вчера в 11:20
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Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:40
Политика
Эрдоган заявил о неспособности России и США побороть террористов
Ни Россия, ни США не смогли очистить Сирию от террористов.
Lenta.ru 03:54
Авто
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Третье поколение K5 (известного как Optima для некоторых рынков) превратилось в более смелую и динамичную фигуру с лучшей в своем классе колесной базой и более низким профилем.
SpeedMe вчера в 22:00
Гаджеты
Xiaomi готовит сразу два смартфона с экранами нового поколения
Ранее фанаты только ожидали анонса смартфонов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi Mix 4, однако официальной информации от самой компании не поступало.
Ferra вчера в 03:50
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По данным ведомства, за период с января по октябрь этого года количество зарубежных туристов в Грузии возросло на 6,8%.
РБК 08:45
Энергетика
Saudi Aramco назвала высокой себестоимость российской нефти
В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).
Российская газета вчера в 22:13
Технологии
Стало известно, что Google собирает медицинские данные пользователей
Компания Google втайне от пользователей собирала медицинские данные в лечебных учреждениях. Сбор данных проходил в 21 американском штате.
АБН 01:16
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня 10 ноября в 16:10
Экономика
Сбербанк сменит финансового директора
Заместитель председателя правления, главный финансовый директор Сбербанка Александр Морозов с 1 июля 2020 года покинет свой пост, но останется в группе.
Forbes 08:44
Общество
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Известия 07:32
Экономика
Инвесторы-миллионеры приготовились к большой распродаже акций
Большинство состоятельных инвесторов во всем мире ожидают значительного падения рынков до конца следующего года, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS.
Forbes 07:23
Происшествия
На Ставрополье в лесу нашли телефон пропавшей школьницы
В Ставропольском крае в лесу обнаружили мобильный телефон 16-летней девочки, которая утром 11 ноября пропала после того, как вышла из дома.
RT на русском 07:07
Политика
Лукашенко прокомментировал возможность членства Белоруссии в СЕ
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами в Вене прокомментировал возможность членства Белоруссии в Совете Европы.
RT на русском 09:47
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
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Слуцкий рассказал о разводе с женой
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Политика
Правительство Польши ушло в отставку
Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.
РИА Новости 09:45
Происшествия
Подозреваемый в смертельном ДТП в Пионерском не хочет сидеть в СИЗО
КП - Калининград вчера в 08:08
Политика
Ляшко: Украина прекращает закупки электроэнергии у РФ
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что власти страны приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
News.ru 10 ноября в 16:55
Экономика
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца 2019 года
Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) до конца текущего года, заявил журналистам председатель правления банка Герман Греф.
Коммерсантъ 08:24