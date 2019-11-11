Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

RT на русскомвчера в 18:45

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Газета.Ruвчера в 13:25

«Нафтогаз Украины» на 15% поднял цену на газ для населения

REGNUMвчера в 13:53

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения на 14,7% в ноябре

Известиявчера в 13:41

«Нафтогаз» на 14,7% повысил цену на газ для населения

Телеканал 360°вчера в 17:02

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%

РИА Новостивчера в 12:11

«Нафтогаз» повысил цену на газ для украинцев почти на 15%

Rambler News Serviceвчера в 12:10
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:07, Ашберн
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Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.
РБК 06:43
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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

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От МЧС России было задействовано 6 человек и 2 единицы техники. Водитель Toyota и ещё две пассажирки получили травмы.
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Газета.Ru 08:01
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Пять лет назад Daimler представила Mercedes-Maybach S-Class нынешнего поколения на Auto Guangzhou, а в конце этого месяца новый Maybach GLS будет презентован официально.
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В Крым с ознакомительным визитом прибыла крупная делегация иностранных журналистов.
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