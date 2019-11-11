Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Экономика
Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 08:00
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 06:50
Спорт
Американская гимнастка скончалась после падения с брусьев
Американская гимнастка 20-летняя Мелани Коулмэн скончалась во время тренировки, получив тяжелую травму позвоночника.
News.ru 07:24
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
РБК вчера в 14:56
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru вчера в 06:10
Армия и оружие
Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии
Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.
РБК 06:43
Происшествия
В Зауралье в ДТП на трассе погибли два человека
От МЧС России было задействовано 6 человек и 2 единицы техники. Водитель Toyota и ещё две пассажирки получили травмы.
Курган и курганцы 07:42
Политика
Соловьев ответил на возбуждение уголовного дела на Украине
Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не понимает, каким образом Украина могла открыть в отношении него уголовное производство о нарушении территориальной целостности страны.
Lenta.ru 06:05
Общество
Малышева подаст в суд на ряд СМИ
REGNUM вчера в 13:41
Происшествия
Возле Северной ТЭЦ в Ленобласти горит ангар с покрышками
На территории Всеволожского района Ленинградской области загорелся ангар с покрышками.
ТАСС 07:23
Футбол
Красную карточку бразильца Тайсона попросили отменить
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) направила обращение к Украинской ассоциации футбола с просьбой отметить красную карточку футболиста донецкого "Шахтера" Тайсона, сказано в официальном Twitter организации.
Газета.Ru 08:01
Экономика
Министр транспорта попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ
Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния, находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.
Ведомости 07:59
Политика
Глава МИД Украины предложил России «сесть и попробовать договориться»
России и Украине нужно "сесть и попробовать договориться", заявил во вторник глава украинского МИД Вадим Пристайко на телеканале ICTV.
DP.RU 06:39
Происшествия
На заводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод
Газета.Ru вчера в 14:19
Авто
Mercedes-Maybach GLS будет показан 21 ноября
Пять лет назад Daimler представила Mercedes-Maybach S-Class нынешнего поколения на Auto Guangzhou, а в конце этого месяца новый Maybach GLS будет презентован официально.
32CARS.ru 05:16
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM 06:10
Политика
Эрдоган: Россия и США не смогли решить проблему терроризма в Сирии
Ни Россия, ни США не смогли решить проблему терроризма в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед вылетом в США, передает Hürriyet.
Ведомости 04:02
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта "Северный поток-2", подала иск в Суд Евросоюза о частичной отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза из-за коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под них проектов.
Московский Комсомолец вчера в 05:46
Происшествия
ЕСПЧ присудил россиянке 25 тысяч евро за избиение ее отца силовиками
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить компенсацию в размере 25 тысяч евро жительнице Краснодарского края.
Общая газета.RU 07:14
Футбол
Футболисты «Ювентуса» потребовали от Роналду извинений
ProstoProSport 07:05
Политика
В Крым прибыла крупная делегация иностранных журналистов
В Крым с ознакомительным визитом прибыла крупная делегация иностранных журналистов.
RT на русском 07:23
Кино
Обновлённые «Ангелы Чарли» появятся в прокате с 14 ноября
Профиль 10 ноября в 05:55
Происшествия
На Ставрополье в лесу нашли телефон пропавшей школьницы
В Ставропольском крае в лесу обнаружили мобильный телефон 16-летней девочки, которая утром 11 ноября пропала после того, как вышла из дома.
RT на русском 07:07
Космос
Робота Федора хотят снабдить колесами вместо ног
Naked Science 05:45