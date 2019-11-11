Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

Как сообщает РИА Новости, это на 14,7% выше, чем в октябре, когда цена была снижена на 4,9%. «Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре», — уточняется в заявлении «Нафтогаза». В октябре компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения.
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Газета.Ruвчера в 13:25

«Нафтогаз» на 14,7% повысил цену на газ для населения

Телеканал 360°вчера в 17:02

«Нафтогаз Украины» на 15% поднял цену на газ для населения

REGNUMвчера в 13:53

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения на 14,7% в ноябре

Известиявчера в 13:41

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

RT на русскомвчера в 18:45

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%

РИА Новостивчера в 12:11

«Нафтогаз» повысил цену на газ для украинцев почти на 15%

Rambler News Serviceвчера в 12:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:22, Вашингтон
Общество

Уровень воды в Венеции достиг критической отметки

ТАСС 08:04
Теннис

Тим обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

ТАСС Спорт 18:02
Шоу-бизнес

Жена Алека Болдуина потеряла второго ребенка за год

Новая беременность Хиларии замерла на сроке 4 месяца, как выяснилось при обследовании.
Газета.Ru 02:14
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Политика

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета 22:05
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика

Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным

Газета Кемерова 01:55
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель

По имеющимся данным, на Заволжском моторном заводе приступят к выпуску нового силового агрегата для российского внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru 10 ноября в 02:21
Фигурное катание

ФФКР просит разрешить четверные прыжки в короткой программе

Metaratings 05:05
Политика

Соловьев прокомментировал возбуждение дел против него на Украине

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на возбуждение уголовных дел против него на Украине.
РЕН ТВ 07:06
Политика

Хиллари Клинтон не исключила участия в выборах в 2020 году

ТАСС 20:22
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»

Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 09:35
Хоккей

Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Аризона»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис».
Sport24.ru вчера в 22:35
Фигурное катание

Появилось видео нового показательного номера Медведевой

Metaratings вчера в 10:57
Кино

HBO задумал снять продолжение сериала «Друзья»

Телеканал HBO ведет переговоры с Warner Bros. о съемках продолжения сериала «Друзья».
Lenta.ru 21:12
Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета 02:20
Политика

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Здоровье

В Ромненском районе у скота обнаружили бешенство

Исследовались пробы биоматериала, взятые у крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Ромненского района.
ИА Порт Амур 20:19
Здоровье

Диетолог рассказала, кому нельзя есть картошку и морковь

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких случаях разные корнеплоды могут навредить организму.
Pravda.Ru 04:20
Общество

Мать историка Соколова рассказала о сыне и его молодой возлюбленной

Людмила рассказала, что раньше сын часто приходил за советом, поскольку его молодая возлюбленная регулярно «закатывала скандалы» из ревности к дочерям историка от первого брака.
Аргументы недели 11:10
Политика

В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным

Президент Украины хочет уйти от «минских договоренностей». Именно поэтому он так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
Аргументы недели 07:02
Кино

Новые кадры с Йеннифер из «Ведьмака» от Netflix

Netflix опубликовала новые кадры с Йеннифер из сериала «Ведьмак». Сериал «Ведьмак» выйдет 20 декабря на Netflix.
Cyber.sports.ru 13:03
Экономика

В России резко подешевела свинина

Lenta.ru 02:31
Технологии

Выходит новая версия Windows 10. Что изменится на компьютерах

12 ноября ожидается выход крупного ноябрьского обновления Windows 10, которое носит название 2019 November Update.
Российская газета 10:42
Общество

Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»

Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Политика

МИД Украины поделился ожиданиями от встречи в «нормандском формате»

Украинская сторона рассчитывает, что встречу лидеров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина «развивалась дальше».
ФАН 02:02
Политика

Вторая вице-спикер сената Боливии взяла на себя обязанности президента

Вторая вице-спикер сената Жанин Аньес назвала себя исполняющей обязанности президента Боливии, после того как экс-глава государства Эво Моралес подал в отставку.
РБК 19:34
Космос

NASA зафиксировало звездную вспышку рекордной силы

От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.
Naked Science вчера в 08:08
Экономика

«Известия»: в России вырос объем штрафов за некачественное топливо

Объем начисленных штрафов за некачественное топливо в России за 9 месяцев составил 47 млн рублей, тогда как за весь 2018 год - 50 млн рублей.
ТАСС 20:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное