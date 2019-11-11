Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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В Боливии по меньшей мере 12 человек пострадали в беспорядках
По меньшей мере 12 человек пострадали в результате беспорядков в городе Кочабамба в центральной части Боливии, передает агентство ABI со ссылкой на главу регионального департамента по чрезвычайным ситуациям в сфере общественного здравоохранения Валерию Камачо.
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Отечественная компания «АвтоВАЗ» озвучила стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
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Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
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