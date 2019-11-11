Энергетика

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения Украины

Украинская компания «Нафтогаз» повысила до 4899 гривен ($200) цену 1 тысячи кубометров газа для населения Украины, сообщается на сайте компании.
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Главным аспектом в преддверии матча против сборной Бельгии является правильная подготовка.
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