Энергетика
Московский Комсомолец«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения Украины
Украинская компания «Нафтогаз» повысила до 4899 гривен ($200) цену 1 тысячи кубометров газа для населения Украины, сообщается на сайте компании.
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Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Футбол
На Украине открыли дело о расизме после матча «Шахтера» с «Динамо»
На Украине открыто уголовное дело в отношении болельщиков, которые выкрикивали оскорбительные, в том числе расистские, высказывания на матче донецкого «Шахтера» против киевского «Динамо».
РБК 07:53
Армия и оружие
«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
REGNUM 08:29
Общество
Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска
Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 10:05
Энергетика
Saudi Aramco сочла добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире
Себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — около $17 за баррель, говорится в проспекте (.pdf) IPO компании, на который обратил внимание РБК.
Коммерсантъ вчера в 20:37
Интернет
YouTube будет отключать некоторые аккаунты, не приносящие прибыли
В новой версии правил пользования сервисом говорится, что владельцы хостинга могут удалять действующие аккаунты в рамках «коммерческой нецелесообразности дальнейшего предоставления доступа».
3DNews вчера в 10:15
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66
В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Car.ru вчера в 05:13
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о встречах с Путиным
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о встречах с президентом страны Владимиром Путиным.
Lenta.ru 10:55
Политика
В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита
«Были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне — разведение сил и средств в районе населённых пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении», — написала она в Facebook.
RT на русском 10:44
Экономика
Модернизацию электросетей Севастополя оценили в 10 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму оценили стоимость реконструкции собственных электрических сетей в 19 млрд рублей.
REGNUM 09:54
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Происшествия
Россиянка через ЕСПЧ отсудила 28,5 тысячи евро из-за ареста отца
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить 28,5 тысячи евро россиянке, которая в возрасте девяти лет получила психологическую травму во время ареста отца.
РИА Новости 08:21
Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform вчера в 18:03
Шоу-бизнес
Шепелев сделал предложение возлюбленной
Шоумен уже сделал предложение своей возлюбленной, в ближайшее время они намерены оформить отношения в ЗАГС.
Московский Комсомолец 07:07
Общество
КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров
Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
РИА Новости 01:18
Экономика
Что скажет Трамп? Речь президента США определит характер торговой сессии
Фьючерсы на все ведущие фондовые индексы США незначительно выросли перед открытием торговой сессии, указав на большую вероятность того, что и сами индексы откроют сессию незначительным повышением.
РБК 08:56
Футбол
Слуцкий сообщил о разводе с женой
Главный тренер голландского «Витесса» сообщил это местному телевидению. По словам Слуцкого, он развелся год назад.
Нева Спорт 09:20
Футбол
Черчесов назвал главное перед матчем с Бельгией
Главным аспектом в преддверии матча против сборной Бельгии является правильная подготовка.
REGNUM вчера в 06:58
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Музыка
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 09 ноября в 03:32
Футбол
«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Sport24.ru 09:28
Политика
Ирина Луценко официально покинула Верховную раду
Решение сложить полномочия нардепа Луценко приняла в связи с болезнью сердца. При этом партию покидать она пока не собирается покидать.
Новостной фронт 09:50
Кино
В сети появился трейлер «Соника в кино» с обновленным персонажем
Компания Paramount Pictures представила новый трейлер фильма "Соник в кино" с обновленным персонажем, которого создатели фильма изменили после недовольства фанатов.
ТАСС 09:24
Теннис
Федерер обыграл Берреттини на Итоговом турнире ATP
ProstoProSport 10:47
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру 02:29
Происшествия
Тюменского блогера арестовали на 15 суток за статью в ЖЖ
В Тюмени суд отправил под арест на 15 суток задержанного накануне блогера Алексея Кунгурова.
Росбалт 08:37
Шоу-бизнес
Участницу «Голоса» из Ингушетии травят за рукопожатие со Шнуровым
Gazeta.SPb вчера в 18:30
Кино
«Доктор Сон» так и не проснулся в американском прокате
«Доктор Сон» же, несмотря на самый широкий охват среди новичков недели (3855 площадок — на 613 больше, чем у «Мидуэя»), сумел заработать лишь $14,1 млн — почти вдвое меньше, чем ему прочили.
Кinomania вчера в 15:55
Общество
ФАС потребовала от Booking.com не навязывать отелям паритет цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение сервису бронирования Booking.com, согласно которому компания должна убрать из соглашений с российскими партнерами пункт, обязывающий отели предоставлять гарантию лучшей цены.
Известия 10:25