Украинская компания «Нафтогаз» повысила до 4899 гривен ($200) цену 1 тысячи кубометров газа для населения Украины, сообщается на сайте компании.

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения Украины

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