Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

Как сообщает РИА Новости, это на 14,7% выше, чем в октябре, когда цена была снижена на 4,9%. «Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре», — уточняется в заявлении «Нафтогаза». В октябре компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения.
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«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

RT на русскомвчера в 18:45

«Нафтогаз» повысил цену на газ для украинцев почти на 15%

Rambler News Serviceвчера в 12:10

«Нафтогаз Украины» на 15% поднял цену на газ для населения

REGNUMвчера в 13:53

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения на 14,7% в ноябре

Известиявчера в 13:41

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Газета.Ruвчера в 13:25

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%

РИА Новостивчера в 12:11

«Нафтогаз» на 14,7% повысил цену на газ для населения

Телеканал 360°вчера в 17:02
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 00:55, Ашберн
Политика

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В Саратовской области предложили ввести инвестиционный налоговый вычет

Депутат Дмитрий Ханенко предложил расширить перечень категорий получателей данного вычета.
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Ведомости вчера в 09:04
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Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
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Бизнес опасается пользоваться льготным НДС для ягод и фруктов

Производители и продавцы фруктов и ягод опасаются пользоваться льготным НДС, рассказали «Ведомостям» несколько поставщиков.
Коммерсантъ вчера в 19:20
Происшествия

На автостоянке в Подмосковье сгорели более 10 машин

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ТАСС вчера в 22:05
Общество

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Lenta.ru вчера в 00:53
Политика

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС 10 ноября в 20:55
Происшествия

Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске

Газета.Ru вчера в 23:23
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае

Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика

Штайнмайер отметил вклад Горбачева в ликвидацию Берлинской стены

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил заслуги бывшего президента СССР Михаила Горбачева в ликвидации Берлинской стены, разделявшей страну на два государства.
Известия 09 ноября в 07:01
Политика

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REGNUM вчера в 21:46
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КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Энергетика

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
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Материалы дела, по которому обвинялся Иван Голунов, засекретили

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Газета.Ru вчера в 06:18
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Организаторы отменили три концерта Елены Темниковой

StarHit.ru вчера в 10:00
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный и расходом бюджетных средств, сообщил высокопоставленный источник в госкорпорации.
Взгляд.ру 00:31
Общество

Сотрудников Нацбанка Украины задержали по подозрению в хищении средств

Семь сотрудников Нацбанка Украины были задержаны в Киеве по подозрению в хищении 1,2 млрд гривен (более $48 млн).
Известия вчера в 21:59
Общество

Комбинат питания «Конкорд» Евгения Пригожина сменил владельца

Как сообщает РБК, сто процентов акций теперь принадлежит компании "Корпорация развития".
Эхо Москвы 00:46
Экономика

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

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РБК вчера в 04:54
Хоккей

Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла

Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.
RT на русском 10 ноября в 13:34
Политика

NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву

Адольф Гитлер бредил идеей превращения России в огромную колонию Германии, однако его действия в итоге привели к подчинению Москве части его страны и превращению СССР в сверхдержаву, пишет National Interest.
РИА Новости вчера в 21:45
Шоу-бизнес

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Практикующий хирург-онколог, который пожелал не называть своего имени, заявил, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк проходит курс генной терапии.
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Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Происшествия

В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках

Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
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Армия и оружие

Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия вчера в 00:42
Политика

Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов.
Авторадио 10 ноября в 22:50
Общество

Сбербанк начал тестировать сервис доставки карт на дом

Сбербанк начал доставлять своим клиентам банковские карты на дом.
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Политика

Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
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