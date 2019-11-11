Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
Как сообщает РИА Новости, это на 14,7% выше, чем в октябре, когда цена была снижена на 4,9%. «Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре», — уточняется в заявлении «Нафтогаза». В октябре компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения.
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Политика
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В Саратовской области предложили ввести инвестиционный налоговый вычет
Депутат Дмитрий Ханенко предложил расширить перечень категорий получателей данного вычета.
Регион 64 00:34
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ
Ведомости вчера в 09:04
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Экономика
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Производители и продавцы фруктов и ягод опасаются пользоваться льготным НДС, рассказали «Ведомостям» несколько поставщиков.
Коммерсантъ вчера в 19:20
Происшествия
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Пожар произошел на автостоянке в Раменском районе Подмосковья, огнем повреждено более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС вчера в 22:05
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Политика
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ТАСС 10 ноября в 20:55
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Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске
Газета.Ru вчера в 23:23
Общество
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Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия
Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае
Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика
Штайнмайер отметил вклад Горбачева в ликвидацию Берлинской стены
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил заслуги бывшего президента СССР Михаила Горбачева в ликвидации Берлинской стены, разделявшей страну на два государства.
Известия 09 ноября в 07:01
Политика
Трамп запрещал публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Президент США Дональд Трамп запрещал своей администрации публиковать какие-либо официальные заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон на заседании трех комитетов палаты представителей американского Конгресса.
REGNUM вчера в 21:46
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Происшествия
Материалы дела, по которому обвинялся Иван Голунов, засекретили
Следственный комитет России засекретил уголовное дело о наркотиках, по которому обвиняемым проходил журналист Иван Голунов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:18
Шоу-бизнес
Организаторы отменили три концерта Елены Темниковой
StarHit.ru вчера в 10:00
Политика
Рогозин ввел жесткий контроль за строительством Восточного
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный и расходом бюджетных средств, сообщил высокопоставленный источник в госкорпорации.
Взгляд.ру 00:31
Общество
Сотрудников Нацбанка Украины задержали по подозрению в хищении средств
Семь сотрудников Нацбанка Украины были задержаны в Киеве по подозрению в хищении 1,2 млрд гривен (более $48 млн).
Известия вчера в 21:59
Общество
Комбинат питания «Конкорд» Евгения Пригожина сменил владельца
Как сообщает РБК, сто процентов акций теперь принадлежит компании "Корпорация развития".
Эхо Москвы 00:46
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК вчера в 04:54
Хоккей
Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла
Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.
RT на русском 10 ноября в 13:34
Политика
NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
Адольф Гитлер бредил идеей превращения России в огромную колонию Германии, однако его действия в итоге привели к подчинению Москве части его страны и превращению СССР в сверхдержаву, пишет National Interest.
РИА Новости вчера в 21:45
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк проходит курс генной терапии
Практикующий хирург-онколог, который пожелал не называть своего имени, заявил, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк проходит курс генной терапии.
Телепрограмма вчера в 07:08
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Происшествия
В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках
Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
ТАСС вчера в 04:59
Армия и оружие
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия вчера в 00:42
Политика
Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов.
Авторадио 10 ноября в 22:50
Общество
Сбербанк начал тестировать сервис доставки карт на дом
Сбербанк начал доставлять своим клиентам банковские карты на дом.
РБК 00:46
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
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