Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
Как сообщает РИА Новости, это на 14,7% выше, чем в октябре, когда цена была снижена на 4,9%. «Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре», — уточняется в заявлении «Нафтогаза». В октябре компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения.
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