Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

Как сообщает РИА Новости, это на 14,7% выше, чем в октябре, когда цена была снижена на 4,9%. «Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре», — уточняется в заявлении «Нафтогаза». В октябре компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения.
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«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

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«Нафтогаз» повысил цену на газ для украинцев почти на 15%

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Известия13:41

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Газета.Ru13:25

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%

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«Нафтогаз» на 14,7% повысил цену на газ для населения

Телеканал 360°17:02
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В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
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Сообщения о неоказании помощи пострадавшим в Тулуне проверят в СК

«Председатель Следственного комитета дал указание руководству регионального следственного управления доложить об обстоятельствах нарушения прав граждан», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Спартака» под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско, а также оценил перевод Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина на новые позиции.
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