Как сообщает РИА Новости, это на 14,7% выше, чем в октябре, когда цена была снижена на 4,9%. «Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре», — уточняется в заявлении «Нафтогаза». В октябре компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения.

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

Происшествия СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.

Общество Boeing ожидает возобновления полетов 737 MAX в январе 2020 года Американская корпорация Boeing ожидает возобновления коммерческих полетов авиалайнеров Boeing 737 MAX в январе 2020 года, их поставки авиакомпаниям могут начаться уже в декабре этого года.

Политика ЕК предложила провести трехстороннюю встречу по газу 19 ноября Девятнадцатое ноября рассматривается как возможная дата встречи новой трехсторонней министерской встречи России, Украины и Евросоюза по газу.

Авто Новая Skoda Octavia стала еще больше Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.

Кино Завершились съемки девятого «Форсажа» Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Общество Малышева подаст в суд на ряд СМИ В суд за клевету подаст телеведущая Елена Малышева на ряд СМИ, пишет 11 ноября «Телепрограмма».

Шоу-бизнес Анохина продает свадебное платье, в котором выходила за Гуфа Айза Анохина удивила своих подписчиков: на своей страничке она внезапно выставила на продажу свадебное платье, в котором когда-то выходила замуж за рэпера Гуфа (Алексея Долматова).

Общество Пятигорский фрик Кирилл Терёшин избавится от рук-базук Как сообщает телеграм-канал Mash, Кирилл Терёшин спешно обратился в клинику. Фрик попросил медиков привести его руки в прежний вид.

Экономика Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.

Политика Вице-премьер Украины: мы идем в НАТО, потому что так хочет народ Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заверяет, что при нынешней власти курс на НАТО и ЕС остается неизменным, но в альянс страна вступит раньше.

Политика Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.

Происшествия Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.

Политика Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским О переговорах по встрече Путина и Зеленского ранее заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Политика Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес 45-летнюю Натали заподозрили в четвертой беременности Певица Наталья Рудина, более известная как Натали, спровоцировала слухи о четвертой беременности.

Политика Основатель скандальных «Белых касок» погиб в Стамбуле В понедельник турецкие СМИ сообщили о гибели в Стамбуле одного из основателей работающей в Сирии неправительственной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье.

Политика Глава МИД Польши рассказал о задержании националиста Мазура Решение о дальнейшей судьбе задержанного украинского националиста Игоря Мазура будет принято "в соответствии с международным правом", заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Здоровье Число привитых от гриппа россиян превысило 55 млн человек Количество привитых от гриппа граждан в России выросло до 55,2 миллиона человек. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Политика Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Политика На Украине открыли уголовное дело в отношении Соловьева Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева.