Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает компания "Нафтогаз".

«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины

Политика В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.

Общество Мединский сравнил историка Соколова с «Джокером» Ажиотаж вокруг преступления историка Олега Соколова схож с ажиотажем, возникшим после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

Волейбол Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу Итальянец Серджио Бузато назначен на пост главного тренера женской сборной России по волейболу, сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Политика Следователи по делу MH17 обратились к свидетелям Совместная следственная группа (JIT), созданная для расследования крушения на Украине малайзийского Boeing, вновь обратилась к свидетелям, которые располагают какими-либо данными о трагедии.

Гаджеты Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».

Экономика Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист» Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.

Экономика Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».

Политика Парламент Молдавии утвердил новое правительство Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.

Политика Медведев назначил нового куратора мусорной реформы В пресс-службе Минприроды агентству пояснили, что Румянцев станет новым куратором реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Общество В Новосибирске арестовали управляющего директора оборонного НИИ В Новосибирске задержан и взят под стражу управляющий директор АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (НИИЭП) Амир Алямов, сообщает портал NGS.ru.