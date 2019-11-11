Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
Как сообщает РИА Новости, это на 14,7% выше, чем в октябре, когда цена была снижена на 4,9%. «Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре», — уточняется в заявлении «Нафтогаза». В октябре компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения.
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Общество
Адвокат Дмитрия Ананьева опроверг отзыв у него гражданства Кипра
Бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева нет среди россиян, которых власти Кипра решили лишить «золотых» паспортов, рассказал «Ведомостям» адвокат бизнесмена Сергей Ковалев.
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Происшествия
Поджог микроавтобусов для фотовидеофиксации в Раменском попал на видео
В Сети появилось видео поджога 13 микроавтобусов на базе Ford Transit, на которых были установлены мобильные комплексы для фото- и видеофиксации нарушений скорости на дороге.
Футбол
Слуцкий сообщил о разводе с женой
Главный тренер голландского «Витесса» сообщил это местному телевидению. По словам Слуцкого, он развелся год назад.
Хоккей
Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Аризона»
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис».
Космос
NASA представило первый электрический самолет
10.11.2019 В летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии прошла презентация электросамолета, представленного NASA, передает Reuters.
Происшествия
Олегу Соколову принесут в СИЗО очки и книги
Жестокое убийство выпускницы СПбГУ В понедельник, 11 ноября, историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве, его поместили в СИЗО.
Политика
Самолёт с экс-президентом Боливии Моралесом приземлился в Мехико
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
Общество
Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади
Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс».
Интернет
Instagram запустил аналогичный TikTok видеосервис
По данным издания, с помощью функции Instagram Reels владельцы гаджетов, работающих под управлением iOS и Android, могут наложить музыкальный фрагмент, взятый из коллекции Facebook (владеет сервисом Instagram) свое видео (продолжительностью до 15 секунд), а также добавить спецэффекты в виде всплывающих в нужный момент подписей.
Общество
Минюст признал нежелательной чешскую организацию «Человек в беде»
По состоянию на 12 ноября 2019 года в список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций в России входят 19 структур.
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Здоровье
Доказана смертельная опасность популярного лекарства
Как сообщает ToDay News Ufa источник MedicalXpress, ученые из Медицинского центра Эйнштейна в Филадельфии рассмотрели 404 случая повреждения печени из-за употребления пищевых добавок, зарегистрированных в 2007-2014 годах.
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Следственный комитет по Воронежской области начал доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход.
Политика
В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита
На заседании трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе были сняты последние препятствия для встречи в нормандском формате.
Футбол
Футболисты «Ювентуса» ждут извинений от Роналду
Футболисты «Ювентуса» остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). По информации источника, одноклубники ждут извинений от португальца, который после своей замены на 55-й минуте сразу отправился в раздевалку, а позже покинул стадион за несколько минут до финального свистка.
Футбол
Каньенда рассказал о драке в раздевалке «Ростова» после игры с ЦСКА в 2006 году
Нападающий из Малави Исо Каньенда рассказал, что происходило в раздевалке «Ростова», за который он выступал, после игры с ЦСКА в октябре 2006 года.
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Авто
АвтоВАЗ обнародовал стоимость на Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, обнародовал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Политика
Порошенко выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернётся в её состав.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поздравила свою бабушку с 90-летием
Знаменитая супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова, в день рождения своей бабушки опубликовала совместную с ней фотографию на своей в Instagram.
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Общество
Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн
Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Авто
Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях
Эксперты «Российской газеты» раскрыли все секреты расположения бензобаков в машинах.