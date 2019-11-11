Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

Как сообщает РИА Новости, это на 14,7% выше, чем в октябре, когда цена была снижена на 4,9%. «Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре», — уточняется в заявлении «Нафтогаза». В октябре компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения.
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Обещать — не значит жениться: «Нафтогаз» обманул всю Украину

РИА Новости00:00

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

RT на русском11 ноября в 18:45

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения на 14,7% в ноябре

Известия11 ноября в 13:41

«Нафтогаз Украины» на 15% поднял цену на газ для населения

REGNUM11 ноября в 13:53

«Нафтогаз» на 14,7% повысил цену на газ для населения

Телеканал 360°11 ноября в 17:02

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Газета.Ru11 ноября в 13:25

«Нафтогаз» повысил цену на газ для украинцев почти на 15%

Rambler News Service11 ноября в 12:10
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Происшествия

В результате стрельбы в колледже в Благовещенске погиб один человек

В Минздраве Амурской области сообщили, что в результате стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске один человек погиб, ещё трое пострадали.
RT на русском 21:45
Общество

NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото

Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
News.ru 06:12
Происшествия

В Ростовской области задержали главу местного управления ФСИН

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко рассказал «Говорит Москва» об инциденте.
Говорит Москва 04:44
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Политика

Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
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В поликлинике Екатеринбурга родители с больными малышами стоят в многочасовой очереди

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Здоровье

Министр Костюш улетел в Москву

Владимир Костюш, первый заместитель Министра Александр Стреленко и начальник отдела стратегического планирования и модернизации здравоохранения Галина Войтеховская находятся в головном ведомстве здравоохранения страны.
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Происшествия

В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
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Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 12:44
Политика

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 17:07
Общество

«ВКонтакте» даст возможность ставить дизлайки

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» получат возможности ставить негативные оценки (дизлайки) чужим комментариям, объявили на проходящей в Москве конференции VK Content Day, передает корреспондент РБК.
РБК 11:57
Политика

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
REGNUM 20:24
Общество

КС признал законным изъятие имущества у друзей коррупционеров

«Конституционный суд не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети)», — пишет газета со ссылкой на определение КС.
Rambler News Service вчера в 00:37
Технологии

В Якутске пройдет марафон разработчиков ИТ-проектов

22-24 ноября в Якутске пройдет марафон разработчиков ИТ-проектов inDev2019. Победителю достанется главный приз в размере 100 тысяч рублей.
КП - Якутия 19:31
Гаджеты

Релиз Samsung Galaxy A51 состоится в декабре

Релиз устройства состоится в декабре.
UfaTime.ru 01:34
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Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
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Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
РИА Новости вчера в 08:15
Шоу-бизнес

Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик

Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Народные новости 11 ноября в 09:06
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Шоу-бизнес

Таролог предсказал Бузовой замужество в 2020 году

Александр Кинжинов, участник 18-й «Битвы экстрасенсов», предсказал Ольге Бузовой торжественную свадьбу в следующем году и рождение двух дочерей.
Пятый канал 05:30
Футбол

Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах ФК «Ростов»

Причиной столь сложной ситуации Валерий Карпин назвал правление первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова в клубе.
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Культура

В 5 сезоне Люцифера навестит в Аду очень неожиданный гость (спойлер)

Напомним, финальный сезон сериала «Люцифер» вернется на Netflix в 2020 году.
Popcornnews.ru 05:40
Футбол

Почеттино может быть уволен из «Тоттенхэма» после матча с «Вест Хэмом»

Руководство «Тоттенхэм Хотспур» опасается, что главный тренер команды Маурисио Почеттино может не спасти неудачно начавшийся сезон, и раздумывает над тем, чтобы уволить аргентинца в случае проигрыша в следующем матче чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед».
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Происшествия

Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Известия 20:24
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Политика

Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.
Известия 14:54
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru 10:50
Единоборства

Канело готов провести третий бой с Головкиным только ради денег

Газета.Ru 19:24
Политика

Тимошенко объявила о переходе фракции «Батькивщина» в оппозицию

«Наша команда заявляет о переходе партии «Батькивщина» в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности», — цитирует ее «Интерфакс».
Известия 09:56
Культура

Шнуров допустил появление нового солиста в группе «Ленинград»

РЕН ТВ 11 ноября в 07:01
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