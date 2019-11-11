Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

Как сообщает РИА Новости, это на 14,7% выше, чем в октябре, когда цена была снижена на 4,9%. «Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре», — уточняется в заявлении «Нафтогаза». В октябре компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения.
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«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

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Телеканал 360°вчера в 17:02

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
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