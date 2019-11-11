Энергетика
Вести.Ru«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины
Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает компания "Нафтогаз".
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Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУФСИН
Суд в Ростове-на-Дону удовлетворил ходатайство следствия об избрании задержанному главе ГУ ФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву меры пресечения в виде ареста.
Московский Комсомолец вчера в 13:57
Культура
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru 12 ноября в 20:16
Политика
Госдума нашла иностранное вмешательство в 19 регионах России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России заявила об обнаружении фактов иностранного вмешательства в 19 регионах страны во всех федеральных округах.
Коммерсантъ 11:19
Футбол
«МЮ» ведет переговоры по трансферу Манджукича
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи вылетел в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера нападающего «Юве» Марио Манджукича.
Матч ТВ 07:43
Экономика
Владелец «Рольфа» решил продать бизнес
Кипрская Delance Limited, через которую семья Сергея Петрова контролирует крупнейшего российского автодилера «Рольф», начинает процесс по изучению возможностей продажи бизнеса, сообщается в пресс-релизе компании.
Ведомости 11:26
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
ТАСС вчера в 10:04
Политика
Садовничий прокомментировал возможный уход с поста ректора МГУ
Закон об МГУ и СПбГУ предоставляет право президенту России дважды продлевать срок работы ректоров этих университетов на пять лет.
Вечерняя Москва 10:22
Происшествия
В Челябинске срочно расселили частный пансионат для престарелых
В Челябинске власти экстренно расселили частный пансионат для пожилых людей, которым владеет один из бизнесменов.
REGNUM 11:16
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва вчера в 19:12
Гаджеты
Vivo S5 протестировали перед анонсом
iXBT.com вчера в 00:48
Происшествия
В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
RT на русском 09:24
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Политика
Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
RT на русском 08:27
Футбол
В правительстве Ростовской области опровергли слова Валерия Карпина
Министерство спорта Ростовской области прокомментировало громкие заявления главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина, который ранее сообщил, что у клуба возникли финансовые проблемы из-за накопленных региональными властями долгов.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 10:20
Происшествия
Герою «Бандитского Петербурга» по прозвищу Маклауд отказали в УДО
Тосненский горсуд Ленинградской области отказал 51-летнему Олегу Маковозу по прозвищу Маклауд, лидеру «братской» преступной группировки, в ходатайстве об условно-досрочном освобождении (УДО).
Lenta.ru 11:36
Здоровье
Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву
Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Life.ru 08:05
Политика
Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
РИА Новости 09:44
Транспорт
Оператор поездов в Крым пообещал возить котов любого веса
Представитель компании уточнил РИА Новости, что кота можно перевозить в поезде в Крым и обратно в купе и СВ в ряде вагонов.
РИА Новости 08:38
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета вчера в 11:11
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Финансы
Международные резервы России снизились на $1,8 млрд
Уточняется, что на 8 ноября 2019 года этот показатель составил $541,1 млрд, что на 0,3% ниже уровня неделей ранее.
Газета.Ru 08:40
Авто
В России BMW отзывает автомобили для замены двигателя
Немецкая компания BMW отзывает в России 10 автомобилей BMW 3 серии (G20), 5 серии (G30) и 7 серии (G11) для замены двигателя.
Автоновости дня 12 ноября в 09:08
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката
На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте.
РИА Новости 10:36
Гаджеты
Crytek выпустила бенчмарк Neon Noir
Компания Crytek выпустила бенчмарк Neon Noir, демонстрацию работы которого представили ещё в марте.
Игромания.ру 08:28