Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает компания "Нафтогаз".

«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины

Политика Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.

Происшествия Суд арестовал главу ростовского ГУФСИН Суд в Ростове-на-Дону удовлетворил ходатайство следствия об избрании задержанному главе ГУ ФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву меры пресечения в виде ареста.

Культура HBO может представить продолжение сериала «Друзья» Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.

Политика Госдума нашла иностранное вмешательство в 19 регионах России Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России заявила об обнаружении фактов иностранного вмешательства в 19 регионах страны во всех федеральных округах.

Футбол «МЮ» ведет переговоры по трансферу Манджукича Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи вылетел в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера нападающего «Юве» Марио Манджукича.

Экономика Владелец «Рольфа» решил продать бизнес Кипрская Delance Limited, через которую семья Сергея Петрова контролирует крупнейшего российского автодилера «Рольф», начинает процесс по изучению возможностей продажи бизнеса, сообщается в пресс-релизе компании.

Происшествия В Крыму пропала пятилетняя девочка Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.

Политика Садовничий прокомментировал возможный уход с поста ректора МГУ Закон об МГУ и СПбГУ предоставляет право президенту России дважды продлевать срок работы ректоров этих университетов на пять лет.

Происшествия В Челябинске срочно расселили частный пансионат для престарелых В Челябинске власти экстренно расселили частный пансионат для пожилых людей, которым владеет один из бизнесменов.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.

Происшествия В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.

Происшествия В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.

Политика Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.

Футбол В правительстве Ростовской области опровергли слова Валерия Карпина Министерство спорта Ростовской области прокомментировало громкие заявления главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина, который ранее сообщил, что у клуба возникли финансовые проблемы из-за накопленных региональными властями долгов.

Происшествия Герою «Бандитского Петербурга» по прозвищу Маклауд отказали в УДО Тосненский горсуд Ленинградской области отказал 51-летнему Олегу Маковозу по прозвищу Маклауд, лидеру «братской» преступной группировки, в ходатайстве об условно-досрочном освобождении (УДО).

Здоровье Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.

Политика Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.

Транспорт Оператор поездов в Крым пообещал возить котов любого веса Представитель компании уточнил РИА Новости, что кота можно перевозить в поезде в Крым и обратно в купе и СВ в ряде вагонов.

Происшествия В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Финансы Международные резервы России снизились на $1,8 млрд Уточняется, что на 8 ноября 2019 года этот показатель составил $541,1 млрд, что на 0,3% ниже уровня неделей ранее.

Авто В России BMW отзывает автомобили для замены двигателя Немецкая компания BMW отзывает в России 10 автомобилей BMW 3 серии (G20), 5 серии (G30) и 7 серии (G11) для замены двигателя.

Происшествия Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте.