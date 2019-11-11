Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
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Общество
В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
"Дело Лазаревой" продолжается с 2017 года, когда россиянку, занимавшую должность управляющего директора компании KGLI, власти Кувейта заподозрили в растрате средств и невыполнении оплаченных работ по созданию портового хаба.
Российская газета 13:28
Экономика
Медведев проведёт совещание по стратегическому развитию и нацпроектам
Сегодня, 11 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте правительства РФ.
REGNUM 00:32
Происшествия
В Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актом безумия и сумасшествием убийство доцентом Санкт-Петербургского государственного университета историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 06:44
Кино
Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»
News.ru 09:52
Политика
В «Нафтогазе» просятся посмотреть газоизмерительную станцию «Суджа»
Показать российскую газоизмерительную станцию «Суджа» (Курская область) просят Газпром украинские представители «Нафтогаза».
REGNUM 12:59
Политика
МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье
Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
RT на русском 13:38
Технологии
WhatsApp начал блокировать пользователей
Популярный мессенджер WhatsApp начал массово блокировать обычных пользователей.
Evo-rus.com 09:17
Экономика
Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
Интерфакс 02:11
Политика
Турция начала высылку террористов ИГ в Европу и США
Ранее на прошлой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу - в те места, откуда они приехали на Ближний Восток.
Интерфакс 04:15
Политика
Сивохо презентовал первый шаг Киева для реинтеграции Донбасса
Сивохо подчеркнул, что в борьбе за возвращение территорий и "туго закручивая гайки" Киев может потерять украинских граждан.
ИА Новороссия 11:14
Гаджеты
Программу для взлома смартфонов заказала новосибирская полиция
Полиция Новосибирска купит программу «Мобильный криминалист (версия Детектив)».
Любимый город 03:59
Происшествия
В Пензе скончалась одна из пассажирок машины, напоровшейся на штырь
В результате через лобовое стекло машины в салон прошел длинный металлический штырь.
ПензаИнформ 10:28
Общество
Жители Татарстана смогут увидеть крайне редкое астрономическое явление
Сегодня, 11 ноября, жители Татарстана смогут наблюдать редкое астрономическое явление – транзит Меркурия.
ProKazan.ru вчера в 23:42
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия
На пивзаводе «Балтика» в Петербурге произошел взрыв
На пивоваренном заводе «Балтика» в Санкт-Петербурге произошел взрыв.
Lenta.ru 10:50
Происшествия
В Одессе разбили памятник бандеровцу
Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».
Красная весна 06:41
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».
RT на русском 12:42
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку
Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.
Kleo.ru 06:35
Общество
Песков: при строительстве Восточного было похищено 11 млрд рублей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них возвращено 3,5 млрд.
RT на русском 07:15
Шоу-бизнес
Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик
Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Народные новости 09:06
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Общество
В Госдуме предложили новый способ наказывать пьяных водителей
Водителей могут обязать платить залог в размере 30 тысяч рублей за «пьяную езду».
URA.Ru 09:45
Армия и оружие
В Афганистане уничтожили двух местных лидеров талибов
Ранее агентство Anadolu сообщило, что Афганские и американские военнослужащие ликвидировали более 80 боевиков «Талибана» (запрещено в России) в провинциях Кандагар и Фарьяб.
Коммерсантъ вчера в 01:00
Общество
Первый замглавы РЖД Мишарин уходит из компании
Первый заместитель гендиректора «Российских железных дорог» (РЖД) Александр Мишарин решил покинуть компанию, передала его слова пресс-служба.
Коммерсантъ 09:09
Происшествия
Доценту СПбГУ Соколову предъявлено обвинение в убийстве
Доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.
RT на русском 07:53