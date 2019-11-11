Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%

Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
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«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения на 14,7% в ноябре

Известия13:41

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Газета.Ru13:25

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%

Мой Брянск13:13

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%

РИА Новости12:11

«Нафтогаз» повысил цену на газ для украинцев почти на 15%

Rambler News Service12:10
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:45, Вашингтон
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В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы

"Дело Лазаревой" продолжается с 2017 года, когда россиянку, занимавшую должность управляющего директора компании KGLI, власти Кувейта заподозрили в растрате средств и невыполнении оплаченных работ по созданию портового хаба.
Российская газета 13:28
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Медведев проведёт совещание по стратегическому развитию и нацпроектам

Сегодня, 11 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте правительства РФ.
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В Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актом безумия и сумасшествием убийство доцентом Санкт-Петербургского государственного университета историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 06:44
Кино

Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»

News.ru 09:52
Политика

В «Нафтогазе» просятся посмотреть газоизмерительную станцию «Суджа»

Показать российскую газоизмерительную станцию «Суджа» (Курская область) просят Газпром украинские представители «Нафтогаза».
REGNUM 12:59
Политика

МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье

Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
RT на русском 13:38
Технологии

WhatsApp начал блокировать пользователей

Популярный мессенджер WhatsApp начал массово блокировать обычных пользователей.
Evo-rus.com 09:17
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

РБК 13:18
Экономика

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
Интерфакс 02:11
Политика

Турция начала высылку террористов ИГ в Европу и США

Ранее на прошлой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу - в те места, откуда они приехали на Ближний Восток.
Интерфакс 04:15
Политика

Сивохо презентовал первый шаг Киева для реинтеграции Донбасса

Сивохо подчеркнул, что в борьбе за возвращение территорий и "туго закручивая гайки" Киев может потерять украинских граждан.
ИА Новороссия 11:14
Гаджеты

Программу для взлома смартфонов заказала новосибирская полиция

Полиция Новосибирска купит программу «Мобильный криминалист (версия Детектив)».
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Происшествия

В Пензе скончалась одна из пассажирок машины, напоровшейся на штырь

В результате через лобовое стекло машины в салон прошел длинный металлический штырь.
ПензаИнформ 10:28
Общество

Жители Татарстана смогут увидеть крайне редкое астрономическое явление

Сегодня, 11 ноября, жители Татарстана смогут наблюдать редкое астрономическое явление – транзит Меркурия.
ProKazan.ru вчера в 23:42
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту

Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия

На пивзаводе «Балтика» в Петербурге произошел взрыв

На пивоваренном заводе «Балтика» в Санкт-Петербурге произошел взрыв.
Lenta.ru 10:50
Происшествия

В Одессе разбили памятник бандеровцу

Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».
Красная весна 06:41
Политика

Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».
RT на русском 12:42
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости 11:00
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку

Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.
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Песков: при строительстве Восточного было похищено 11 млрд рублей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них возвращено 3,5 млрд.
RT на русском 07:15
Шоу-бизнес

Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик

Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
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Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье

Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Фигурное катание

Видео нового показательного номера Медведевой появилось в сети

Газета.Ru 10:13
Общество

В Госдуме предложили новый способ наказывать пьяных водителей

Водителей могут обязать платить залог в размере 30 тысяч рублей за «пьяную езду».
URA.Ru 09:45
Армия и оружие

В Афганистане уничтожили двух местных лидеров талибов

Ранее агентство Anadolu сообщило, что Афганские и американские военнослужащие ликвидировали более 80 боевиков «Талибана» (запрещено в России) в провинциях Кандагар и Фарьяб.
Коммерсантъ вчера в 01:00
Общество

Первый замглавы РЖД Мишарин уходит из компании

Первый заместитель гендиректора «Российских железных дорог» (РЖД) Александр Мишарин решил покинуть компанию, передала его слова пресс-служба.
Коммерсантъ 09:09
Происшествия

Доценту СПбГУ Соколову предъявлено обвинение в убийстве

Доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.
RT на русском 07:53
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