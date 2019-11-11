Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
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Гаджеты
Новые мобильные процессоры APU Ryzen получат мощный iGPU Vega 15
Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 получат iGPU Vega 12 и 13.
Дни24 05:16
Происшествия
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома.
Газета.Ru 01:37
Шоу-бизнес
Вторая беременность Меган Маркл может стать фатальной
Экспресс газета 05:38
Политика
Помпео рассказал о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил поставки американского оружия на Украину.
РИА Новости 12:15
Футбол
Фанаты «Динамо» остановили матч с «Шахтером» из-за расизма
Болельщики киевского "Динамо" в воскресенье едва не сорвали матч чемпионата Украины против "Шахтера".
Pravda.Ru 01:19
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру вчера в 02:13
Армия и оружие
«Калашников» произведет версию АК-12 под стандарт НАТО
Новое поколение автомата Калашникова, АК-12, может получить версию в калибре 5,56х45 стандарта НАТО.
РБК 01:56
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Политика
Тимошенко заявила о самой трагической неделе в истории Верховной рады
Юлия Тимошенко предсказала Украине трагедию, которая случится на этой неделе, если Рада одобрит законопроект о продаже сельскохозяйственных земель.
Южный Федеральный 12:20
Общество
Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре
Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
«Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине
Юморист и телеведущий Максим Галкин пошутил про цензуру на отечественном телевидении, президента и оппозицию.
Infox.ru 03:41
Космос
NASA зафиксировало звездную вспышку рекордной силы
От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.
Naked Science 08:08
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru 09 ноября в 16:09
Происшествия
СК показал кадры из квартиры подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ
Следственный комитет опубликовал видеозаписи с камер наблюдения, на которые попал подозреваемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов, а также показал кадры из его квартиры.
РБК 10:17
Общество
Девять врачей уволились после конфликта в онкоцентре Блохина
В пресс-службе заявили, что на место уволившихся врачей прияты трое штатных сотрудников, еще шесть врачей работают в окноцентре как совместители, другие двое – в процессе оформления.
Газета.Ru 11:37
Гаджеты
Компания Sony может отказаться от производства смартфонов
Дела у мобильного подразделения японского техногиганта Sony идут все более туго, поэтому руководство компании подумывает о прекращении производства смартфонов.
Planet Today 07:43
Здоровье
Диетологи назвали идеальный завтрак
Диетологи назвали овсянку идеальным вариантом завтрака, чтобы чувствовать себя сытым долгое время.
Sport24.ru 08 ноября в 03:37
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к 7 годам лишения свободы
Военный суд во Владивостоке приговорил к семи годам лишения свободы бывшего ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 19:24
Космос
Ученый показал, как вращаются планеты Солнечной системы
Портал Поиск вчера в 11:04
Общество
Сократилась доля украинцев, положительно оценивающих ситуацию в стране
По результатам опроса, проведённого Центром Разумкова, только 37,5% жителей Украины считают, что события в стране развиваются в правильном направлении.
News.ru 09:39
Общество
Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко
Специалисты Росконтроля протестировали 13 торговых марок сгущенного молока и выявили нарушения у некоторых производителей.
ФАН 02:29
Экономика
Украина одержала новую победу над «Газпромом»
Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.
Lenta.ru 06:49
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
REGNUM 07:27
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Рифей-Пермь вчера в 22:47