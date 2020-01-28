Энергетика

Neftegaz.ruNeftegaz.ruНафтогаз повысил оптовую цену на газ в январе 2020 г. Новая методика

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Производителям тепла (предприятиям ТКЭ и ОСМД) необходимо срочно оформить дополнительные соглашения с Нафтогазом об уменьшении цены на январь 2020 г. Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от Нафтогаза - Газовый запас, могут платить за газ по сниженной цене, неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.
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