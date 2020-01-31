Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.

с чего всё началось

"Нафтогаз" повысил тариф на транзит российского газа. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект договора, заключенного между российской и украинской компаниями. В контракте указано, что транспортировка газа через Украину в Европу стала дороже на 1,9%.

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