Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВ«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз" повысил тариф на транзит российского газа. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект договора, заключенного между российской и украинской компаниями. В контракте указано, что транспортировка газа через Украину в Европу стала дороже на 1,9%.
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«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
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СМИ узнали о росте ставки на транзит российского газа в Европу

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«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

РБК30 января в 23:00
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Для водителей большегрузов проезд по федеральным трассам подорожает уже сегодня

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