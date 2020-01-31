Энергетика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваУкраина повысила тариф на транзит российского газа в страны Европы

Украинский «Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в европейские государства. Согласно проекту договора с Газпромом следует, что российская компания должна будет выплатить порядка семи миллиардов долларов за пять лет, пишет Nation News.
Читать в источнике
Комментировать314
с чего всё началось

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
РБК30 января в 23:00

Подробнее о событии

СМИ узнали о росте ставки на транзит российского газа в Европу

РИА Новостивчера в 02:13

Оценена стоимость транзита российского газа через Украину

Lenta.ruвчера в 01:03

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

РБК30 января в 23:00

СМИ: «Нафтогаз» поднял тариф на транзит российского газа

Национальная служба новостейвчера в 00:18

РБК: «Нафтогаз» на 2% повысил ставку на транзит газа из России в Европу

ТАСС30 января в 23:46

Транзит российского газа через Украину в Европу с 1 января подорожал на 2%

Эхо Москвы30 января в 23:30

РБК: «Нафтогаз» увеличил тариф на транзит газа в Европу

Коммерсантъвчера в 01:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Известия 05:42
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Общество

В России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом

По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 08:08
Политика

Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»

Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским лидером Дональдом Трампом «сделки века».
Lenta.ru 08:13
Биатлон

Состав сборной России на ЧМ по биатлону назовут после этапа Кубка IBU

Окончательный состав сборной России по биатлону, который отправится на чемпионат мира в Италию, будет назван после этапа Кубка IBU в немецком Арбере, сообщил РИА Новости тренер национальной команды Анатолий Хованцев.
РИА Новости 07:00
Авто

АвтоВАЗ собрал тестовую партию обновленной модели Lada Largus

Компания «АвтоВАЗ» собрала тестовую партию новой версии модели Lada Largus.
Дни24 08:19
Шоу-бизнес

Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем

Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.
РИА Новости 06:39
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по Крыму и Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по мониторингу выполнения своих обязательств несколькими странами — членами СЕ, включая Россию.
RT на русском вчера в 08:12
Политика

В России появилась партия «За правду»

Известия 08:17
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 08:16
Армия и оружие

Пять самолетов ВКС с военными медиками эвакуируют россиян из Китая

Отмечается, что для оперативного вывоза граждан России будут задействованы пять самолетов ВКС России.
Газета.Ru 09:13
Гаджеты

Intel Core i9-10900K сможет автоматически разгоняться выше 5 ГГц

Процессор Intel Core i9-10900K получит возможность разгона своей частоты работы до показателя выше планки в 5 ГГц.
Дни24 07:27
Политика

Марин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза.
Газета.Ru 07:44
Религия

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Lenta.ru 09:08
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Общество

На Украине отключили третий энергоблок Ровенской АЭС

Российская газета 00:40
Авто

В Омске продаются самые дешевые автомобили в России

Самые доступные подержанные автомобили продавались в Омске (в среднем за 325 тыс. рублей), Ульяновске (351 тыс. рублей) и Волгограде (374 тыс. рублей), а самые дорогие – в Москве (679 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (552 тыс. рублей) и Краснодаре (530 тыс. рублей).
Автоновости дня вчера в 00:29
Технологии

Mail.Ru открыл предзаказ на колонку с «Марусей»

Компания Mail.ru Group представила умную колонку «Капсула», оснащенную голосовым ассистентом «Маруся».
Live24 29 января в 06:24
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 30 января в 15:43
Наука

У африканцев впервые нашли гены неандертальцев

В результате современные люди унаследовали 1−2% неандертальской ДНК. У африканцев этого гена ранее не обнаруживалось.
News.ru вчера в 06:22
Футбол

Братья Миранчук с первых минут сыграют против «Партизана» в Катаре

Стали известны составы московского «Локомотива» и белградского «Партизана» на 1-й тур Кубка Париматч Премьер в Катаре.
RT на русском 05:43
Общество

В России отменили тысячи советских законов

В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:37
Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
РБК вчера в 17:28
Армия и оружие

Die Welt: военная мощь России значительно возросла

Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Газета.Ru 30 января в 23:10
Происшествия

Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
РИА Новости 04:26
Общество

В красноярской школе в туалете оборудовали «учительскую»

РИА Новости 09:02
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
Общество

Падение метеорита на Урале попало на видео

Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Известия 05:19
Происшествия

Суд арестовал пятерых бывших полицейских по делу Голунова

RT на русском 30 января в 14:31
Происшествия

Бабушка оставленных в Шереметьево детей заявила об угрозах от их отца

Газета.Ru 01:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное