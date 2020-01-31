Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВ«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз" повысил тариф на транзит российского газа. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект договора, заключенного между российской и украинской компаниями. В контракте указано, что транспортировка газа через Украину в Европу стала дороже на 1,9%.
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«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
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Коммерсантъвчера в 01:02
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США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
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Матч 22-го тура Ла Лиги «Реал» - «Атлетико» пройдет первого февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 18:00 по московскому времени.
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Великобритания официально покинула ЕС

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Политика

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
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Лорен Хиссрих, как и ранее продюсер сериала Томаш Багиньский, признаёт, что в работе над первым сезоном был допущен ряд ошибок.
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В Новокузнецке мужчина сбежал из здания суда после оглашения приговора

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