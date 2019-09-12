Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией
Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет. В случае прекращения транзита "Нафтогаз" намерен требовать в суде $11-14 млрд компенсации, заявил глава компании Юрий Витренко.
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Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о требовании компенсаций от России при прекращении транзита
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