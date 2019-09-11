Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет. В случае прекращения транзита "Нафтогаз" намерен требовать в суде $11-14 млрд компенсации, заявил глава компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).
ТАССвчера в 11:24

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В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

ТАССвчера в 11:24

«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

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«Позиция очень странная»: требование компенсаций от «Газпрома» сравнили с покупкой квартиры

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
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Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.
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Должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков оказалась вакантной после увольнения Юрия Девяткина.
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