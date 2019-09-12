Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет. В случае прекращения транзита "Нафтогаз" намерен требовать в суде $11-14 млрд компенсации, заявил глава компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).
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В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

ТАССвчера в 11:24

«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

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Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа

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«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

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«Позиция очень странная»: требование компенсаций от «Газпрома» сравнили с покупкой квартиры

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Украина озвучила позицию по транзитному контракту с Россией

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:16, Вашингтон
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В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
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В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.
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Уникальная операция на сердце вернула к жизни 25-летнего кемеровчанина

Технически сложную операцию Дэвида выполнили хирурги центра Е. Н. Мешалкина 25-летнему пациенту, жизнь которого была в опасности.
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Медведев поручил отменить нормативные акты СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
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США выделят Украине военную помощь в размере 140 млн долларов

Вашингтон планирует выделить Украине военную помощь в размере около 140 миллионов долларов.
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Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal

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Трамп заявил об ошибках Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
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Найдены высокотехнологичные артефакты древних людей

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Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
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Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
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«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР

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Власти Луганской Народной Республики передали Киеву 54 заключенных, их осудили еще до начала гражданской войны на Украине.
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