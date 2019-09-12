Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет. В случае прекращения транзита "Нафтогаз" намерен требовать в суде $11-14 млрд компенсации, заявил глава компании Юрий Витренко.
Читать в источнике
Комментировать385
с чего всё началось

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).
ТАСС11 сентября в 11:24

Подробнее о событии

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

ТАСС11 сентября в 11:24

Эксперт оценил намерение «Нафтогаза» потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

RT на русском12 сентября в 12:05

Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа

Lenta.ru11 сентября в 12:59

«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Газета.Ru12 сентября в 01:17

«Нафтогаз» сообщил о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

РБК11 сентября в 15:26

Позицию «Нафтогаза» по «Газпрому» назвали «банальным шантажом»

Народные новости12 сентября в 10:36

Украина озвучила позицию по транзитному контракту с Россией

Взгляд.ру11 сентября в 11:35
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:42, Вашингтон
Футбол

«Спартак» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Урал» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Чемпионат 01:40
Политика

Прокуратура Венесуэлы расследует связи Гуайдо с наркобаронами Колумбии

Интерфакс вчера в 21:44
Политика

Украина отменила встречу лидеров «нормандской четверки»

Украинский глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что встреча лидеров "нормандской четверки" переносится на неопределенное время из-за России.
Российский Диалог 02:06
Армия и оружие

Парадная Т-15 «Армата» оказалась уязвимой

Lenta.ru 02:16
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме

СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.
REGNUM вчера в 08:56
Политика

Индия планирует запустить производство российских самолетов Ил-114

Индия намерена запустить производство российских пассажирских авиалайнеров Ил-114, которые будут предлагаться местным авиакомпаниям в качестве самолета для региональных рейсов.
REGNUM 01:01
Экономика

На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.
РИА Новости вчера в 07:44
Шоу-бизнес

Волочкова объяснила отказ идти на свадьбу Собчак и Богомолова

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не захотела идти на свадьбу Собчак и Богомолова. Об этом передает «Комсомольская правда».
iReactor вчера в 15:01
Армия и оружие

Шойгу наградил спасшего командира в Сирии военного

ФАН вчера в 16:25
Происшествия

Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии

Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Здоровье

72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила

72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru 12 сентября в 16:01
Политика

Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

Суд ЕС по иску Польши 10 сентября отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока".
ТАСС 02:19
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

Состояние Анастасии Заворотнюк стремительно ухудшается. Врачи опасаются, что организм актрисы может не выдержать нагрузки.
StarHit.ru вчера в 15:27
Политика

Сноуден сообщил о своей тайной женитьбе в России

РБК вчера в 18:17
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321

Российская газета 01:05
Политика

Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 12 сентября в 08:07
Политика

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Гаджеты

Honor посоветовал не жертвовать почкой ради нового iPhone 11 Pro

Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.
News.ru вчера в 10:17
Театры

«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга

Взгляд.ру вчера в 07:19
Общество

Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.
РИА Новости вчера в 23:53
Политика

Арбитраж в Гааге отказал РФ в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка

Гаагский арбитраж отказал Москве в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка Украины о потере активов в Крыму.
РЕН ТВ вчера в 12:23
Происшествия

В Калининградской области электромобиль упал на пляж

РИА Новости вчера в 13:32
Происшествия

Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Происшествия

СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян

Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском вчера в 07:59
Шоу-бизнес

Врачи отказались отрезать «руки-базуки»

Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12 сентября в 12:46
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Авто

Nissan отзывает 500 тысяч кроссоверов из-за приводящего к авариям сбоя

Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) расследует случаи возможной некорректной работы системы экстренного торможения (AEB) у кроссоверов Nissan Rogue и Rogue Sport, известного в РФ под именем Qashqai.
Автоновости дня вчера в 08:07
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное