Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

с чего всё началось

Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет. В случае прекращения транзита "Нафтогаз" намерен требовать в суде $11-14 млрд компенсации, заявил глава компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Футбол «Спартак» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Урал» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Политика Украина отменила встречу лидеров «нормандской четверки» Украинский глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что встреча лидеров "нормандской четверки" переносится на неопределенное время из-за России.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.

Политика Индия планирует запустить производство российских самолетов Ил-114 Индия намерена запустить производство российских пассажирских авиалайнеров Ил-114, которые будут предлагаться местным авиакомпаниям в качестве самолета для региональных рейсов.

Экономика На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.

Шоу-бизнес Волочкова объяснила отказ идти на свадьбу Собчак и Богомолова Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не захотела идти на свадьбу Собчак и Богомолова. Об этом передает «Комсомольская правда».

Происшествия Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Здоровье 72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила 72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.

Политика Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу Суд ЕС по иску Польши 10 сентября отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока".

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому Состояние Анастасии Заворотнюк стремительно ухудшается. Врачи опасаются, что организм актрисы может не выдержать нагрузки.

Политика Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Политика Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.

Гаджеты Honor посоветовал не жертвовать почкой ради нового iPhone 11 Pro Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.

Общество Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.

Политика Арбитраж в Гааге отказал РФ в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка Гаагский арбитраж отказал Москве в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка Украины о потере активов в Крыму.

Происшествия Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.

Происшествия СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.

Шоу-бизнес Врачи отказались отрезать «руки-базуки» Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Авто Nissan отзывает 500 тысяч кроссоверов из-за приводящего к авариям сбоя Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) расследует случаи возможной некорректной работы системы экстренного торможения (AEB) у кроссоверов Nissan Rogue и Rogue Sport, известного в РФ под именем Qashqai.