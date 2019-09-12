Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией
Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет. В случае прекращения транзита "Нафтогаз" намерен требовать в суде $11-14 млрд компенсации, заявил глава компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).ТАСС11 сентября в 11:24
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