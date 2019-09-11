Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

с чего всё началось

Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет. В случае прекращения транзита "Нафтогаз" намерен требовать в суде $11-14 млрд компенсации, заявил глава компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.

Экономика Тимченко вышел на второе место в российском списке Forbes Основной акционер Volga Group Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика журнала Forbes Real Time, отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.

Экономика Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.

Политика Британское правительство увидело хаос при Brexit без сделки Британский кабмин пришел к выводу, что страна погрузится в хаос, в случае выхода страны из ЕС без заключения соглашения.

Космос Крымский астроном открыл первую межзвездную комету Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.

Происшествия В Калмыкии заключенные сбежали из колонии ради Дня города Сотрудники полиции Астраханской области задержали троих осужденных, которые самовольно покинули исправительную колонию в Калмыкии.

Кино Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.

Гаджеты Motorola анонсирует свой первый смарт-телевизор 16 сентября Издание полагает, что новинку покажут на презентации смартфона Moto E6 Plus в Индии, которая состоится на следующей неделе, 16 сентября.

Политика Ушаков отказался отвечать на вопрос о Смоленкове Помощник президента РФ Юрий Ушаков отказался отвечать на вопрос о том, знал ли он «агента ЦРУ» Олега Смоленкова.

Политика Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.

Происшествия Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.

Армия и оружие Артиллеристы провели масштабные учения в Воронежской области В Воронежской, Смоленской, Нижегородской и Рязанской областях масштабными учениями завершился полевой сбор артиллеристов.

Общество Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.

Происшествия Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.

Происшествия Взрывы прогремели на складе боеприпасов на Кипре Несколько человек пострадали в результате взрывов на складе боеприпасов на Кипре.

Авто Картер коробки передач доработал АвтоВАЗ "В письме №99-19 «О дополнительной информации» от 05.19.19 говорится, что в конструкцию КПП вводятся дополнительные ребра жесткости в районе маслосливного отверстия, что исключит течь масла по привалочным плоскостям корпусов коробок передач" - сообщает портал avtonovostidnya.ru.

Технологии Nintendo подала в суд на пиратский сайт RomUniverse Как сообщает издание Polygon, 10 сентября американское подразделение Nintendo подало в суд на владельцев пиратского сайта RomUniverse.