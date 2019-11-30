Энергетика

РБКРБК«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж в начале текущего месяца. В нем речь шла о встречных исковых требованиях украинской стороны в рамках спора с российской компанией, который касается контракта на транзит газа.
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с чего всё началось
"Нафтогаз" готов обсуждать с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска со стороны Киева в несколько миллиардов долларов, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко на телеканале "Украина
".
Sputnik Литва02:20

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«Нафтогаз» назвал условие для отказа от исков к «Газпрому»

РЕН ТВвчера в 23:51

Главные новости к утру 30 ноября

Коммерсантъвчера в 23:00

«Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» компенсацию для отказа от иска

РИА Новостивчера в 16:22

«Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» компенсацию за отказ от иска

RT на русскомвчера в 17:12

«Нафтогаз» готов отказаться от исковых требований к «Газпрому» на сумму $12,2 млрд

ТАССвчера в 16:32

«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»

Известиявчера в 16:30

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

РБКвчера в 17:12
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Общество

В России выросло производство черной икры

Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru 03:10
Общество

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Lenta.ru вчера в 08:55
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

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Политика

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Газета.Ru вчера в 06:54
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REGNUM вчера в 17:39
Происшествия

Частный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот

Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
REGNUM 03:41
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Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
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Светлаков рассказал о вырезанных из КВН шутках

РБК 04:47
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Сравнивая толщину Oppo Reno 3 Pro 5G с наиболее популярными 5G смартфонами, удалось выяснить, что ближе всех по толщине к новинке от Oppo будет флагман Samsung Galxy Note10, толщина которого равна всего 7,9 миллиметров.
UfaTime.ru 28 ноября в 13:11
Происшествия

Первого замглавы СК по Свердловской области задержали за взятку

Первого замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко задержали при получении взятки.
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Происшествия

Актера сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

В Москве госпитализирован российский актер театра и кино Вячеслав Гришечкин. Актер доставлен в больницу после избиения.
Культуромания вчера в 03:06
Политика

МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту

После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о прекращении рабочей поездки и возвращении в Прагу, сообщал ранее пресс-секретарь минсельхоза.
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Гаджеты

Цена на 5G-смартфоны Honor упадет до 140 долларов

В обозримом будущем 5G-смартфоны Honor появятся в ценовых диапазонах до 285, до 215 и даже до 140 долларов.
iXBT.com вчера в 04:28
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Танцоры исполнят трогательный номер о первых чувствах от Вовы Ракова и Ани Тарасенко под хит молодого музыканта Шарлота и знаменитый танец Джокера, который в интерпретации участников шоу получит джазовое звучание.
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Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 28 ноября в 07:49
Экономика

«Газпром» признал большие проблемы с продажей газа Европе

Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья за первые девять месяцев 2019 года упала на 242 миллиарда рублей, или на 12 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru вчера в 05:18
Политика

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
РИА Новости вчера в 21:45
Армия и оружие

На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО

Украинский закон о введении новых воинских званий для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО опубликован в газете "Голос Украины".
РИА Новости 04:39
Происшествия

В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Газета.Ru 04:43
Происшествия

Скотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом

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В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
LentaChel.ru 28 ноября в 01:07
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Муж тяжело больной Анастасии Заворотнюк уехал из России

Фигурист Петр Чернышев, супруг серьезно больной актрисы Анастасии Заворотнюк уехал из России.
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Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости 28 ноября в 09:46
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета вчера в 22:11
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Газета.Ru 04:04
Общество

Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери

Lenta.ru вчера в 06:29
Политика

Парламент ДНР принял закон о госгранице

Парламент самопровозглашённой Донецкой народной республики единогласно принял закон о государственной границе.
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Медведев поздравил с юбилеем Александра Тителя

Художественному руководителю и главному дирижёру оперной труппы Московского академического музыкального театра имени Стниславского и Немировича-Данченко исполняется 70 лет.
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Шоу-бизнес

Роза Сябитова удивила подписчиков обнаженным снимком

Свои рассуждения Сябитова подкрепила фотографией без одежды, чем весьма удивила поклонников.
Слово и Дело 28 ноября в 21:47
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
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