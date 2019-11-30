с чего всё началось

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж в начале текущего месяца. В нем речь шла о встречных исковых требованиях украинской стороны в рамках спора с российской компанией, который касается контракта на транзит газа.

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Общество В России выросло производство черной икры Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Единоборства Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.

Гаджеты Oppo создала самый тонкий смартфон с поддержкой 5G Сравнивая толщину Oppo Reno 3 Pro 5G с наиболее популярными 5G смартфонами, удалось выяснить, что ближе всех по толщине к новинке от Oppo будет флагман Samsung Galxy Note10, толщина которого равна всего 7,9 миллиметров.

Политика МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о прекращении рабочей поездки и возвращении в Прагу, сообщал ранее пресс-секретарь минсельхоза.

Культура В шоу «Танцы» на ТНТ покажут номера по мотивам «Джокера» и «Матрицы» Танцоры исполнят трогательный номер о первых чувствах от Вовы Ракова и Ани Тарасенко под хит молодого музыканта Шарлота и знаменитый танец Джокера, который в интерпретации участников шоу получит джазовое звучание.

Экономика «Газпром» признал большие проблемы с продажей газа Европе Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья за первые девять месяцев 2019 года упала на 242 миллиарда рублей, или на 12 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Происшествия В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.

Космос В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.

Политика Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.

Общество Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.