Энергетика
РБК«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж в начале текущего месяца. В нем речь шла о встречных исковых требованиях украинской стороны в рамках спора с российской компанией, который касается контракта на транзит газа.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
"Нафтогаз" готов обсуждать с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска со стороны Киева в несколько миллиардов долларов, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко на телеканале "Украина".Sputnik Литва02:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Общество
В России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общество
Аномальные губы стали трендом у российских женщин
Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Политика
Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Происшествия
Частный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот
Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Гаджеты
Oppo создала самый тонкий смартфон с поддержкой 5G
Сравнивая толщину Oppo Reno 3 Pro 5G с наиболее популярными 5G смартфонами, удалось выяснить, что ближе всех по толщине к новинке от Oppo будет флагман Samsung Galxy Note10, толщина которого равна всего 7,9 миллиметров.
Происшествия
Первого замглавы СК по Свердловской области задержали за взятку
Первого замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко задержали при получении взятки.
Происшествия
Актера сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве
В Москве госпитализирован российский актер театра и кино Вячеслав Гришечкин. Актер доставлен в больницу после избиения.
Политика
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту
После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о прекращении рабочей поездки и возвращении в Прагу, сообщал ранее пресс-секретарь минсельхоза.
Гаджеты
Цена на 5G-смартфоны Honor упадет до 140 долларов
В обозримом будущем 5G-смартфоны Honor появятся в ценовых диапазонах до 285, до 215 и даже до 140 долларов.
Культура
В шоу «Танцы» на ТНТ покажут номера по мотивам «Джокера» и «Матрицы»
Танцоры исполнят трогательный номер о первых чувствах от Вовы Ракова и Ани Тарасенко под хит молодого музыканта Шарлота и знаменитый танец Джокера, который в интерпретации участников шоу получит джазовое звучание.
Происшествия
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
Экономика
«Газпром» признал большие проблемы с продажей газа Европе
Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья за первые девять месяцев 2019 года упала на 242 миллиарда рублей, или на 12 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Политика
В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России
Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
Армия и оружие
На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО
Украинский закон о введении новых воинских званий для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО опубликован в газете "Голос Украины".
Происшествия
В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки
Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Происшествия
Скотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом
Космос
В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
Шоу-бизнес
Муж тяжело больной Анастасии Заворотнюк уехал из России
Фигурист Петр Чернышев, супруг серьезно больной актрисы Анастасии Заворотнюк уехал из России.
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
Политика
Парламент ДНР принял закон о госгранице
Парламент самопровозглашённой Донецкой народной республики единогласно принял закон о государственной границе.
Культура
Медведев поздравил с юбилеем Александра Тителя
Художественному руководителю и главному дирижёру оперной труппы Московского академического музыкального театра имени Стниславского и Немировича-Данченко исполняется 70 лет.
Шоу-бизнес
Роза Сябитова удивила подписчиков обнаженным снимком
Свои рассуждения Сябитова подкрепила фотографией без одежды, чем весьма удивила поклонников.
Происшествия
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".