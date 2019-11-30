Энергетика

РБКРБК«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж в начале текущего месяца. В нем речь шла о встречных исковых требованиях украинской стороны в рамках спора с российской компанией, который касается контракта на транзит газа.
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с чего всё началось
"Нафтогаз" готов обсуждать с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска со стороны Киева в несколько миллиардов долларов, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко на телеканале "Украина
".
Sputnik Литвавчера в 02:20

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«Нафтогаз» назвал условие для отказа от исков к «Газпрому»

РЕН ТВ29 ноября в 23:51

Главные новости к утру 30 ноября

Коммерсантъ29 ноября в 23:00

«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»

Известия29 ноября в 16:30

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RT на русском29 ноября в 17:12

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ТАСС29 ноября в 16:32

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

РБК29 ноября в 17:12

«Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» компенсацию для отказа от иска

РИА Новости29 ноября в 16:22
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