Энергетика
РБК«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж в начале текущего месяца. В нем речь шла о встречных исковых требованиях украинской стороны в рамках спора с российской компанией, который касается контракта на транзит газа.
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с чего всё началось
"Нафтогаз" готов обсуждать с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска со стороны Киева в несколько миллиардов долларов, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко на телеканале "Украина".Sputnik Литвавчера в 02:20
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«Нафтогаз» готов отказаться от исковых требований к «Газпрому» на сумму $12,2 млрд
ТАСС29 ноября в 16:32
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