Энергетика

РБКРБК«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж в начале текущего месяца. В нем речь шла о встречных исковых требованиях украинской стороны в рамках спора с российской компанией, который касается контракта на транзит газа.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

«Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» компенсацию для отказа от иска

РИА Новости16:22

«Нафтогаз» готов отказаться от исковых требований к «Газпрому» на сумму $12,2 млрд

ТАСС16:32

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

РБК17:12

«Нафтогаз» может отказаться от взыскания с «Газпрома» $12,2 млрд при получении компенсации

Коммерсантъ16:37

«Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» компенсацию за отказ от иска

RT на русском17:12

«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»

Известия16:30

«Нафтогаз» готов поговорить с «Газпромом» о компенсации для отказа от иска

Газета.Ru16:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Газета.Ru 21:38
Технологии

В России начали подготовку к идентификации смартфонов по IMEI

К идентификации смартфонов по номеру IMEI готовятся крупнейшие отечественные операторы, пока речь идет только о пробном проекте.
Дни24 08:14
Общество

Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии

Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
BFM.ru 07:10
Автоспорт

Боттас стал лучшим на второй тренировке в Абу-Даби, Квят выше Гасли

Пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас показал лучшее время по итогам второй свободной сессии Гран-при Абу-Даби.
Матч ТВ 09:38
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском 07:28
Происшествия

Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту

Британская полиция установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту.
Газета.Ru 17:23
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Портал Downdetecor сообщил, что пользователи некоторых стран заявили о сбое в работе социальной сети Twitter.
RT на русском 22:16
Экономика

Госстат Украины включил Россию в тройку крупнейших инвесторов страны

По данным издания «Страна.ua», больше, чем Россия, в экономику Украины инвестировали Кипр ($761 млн) и Нидерланды ($438 млн).
Известия 09:03
Происшествия

При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние

Пострадавшими в результате нападения с ножом на торговой улице нидерландской Гааги являются несовершеннолетние, сообщает полиция города.
РИА Новости 17:17
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Российская газета 22:11
Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Коммерсантъ 20:06
Баскетбол

ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге

В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».
LiveSport.ru 16:53
Происшествия

В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту

Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.
ТАСС 12:21
Политика

В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:59
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости 10:43
Шоу-бизнес

Президент МХАТа Татьяна Доронина попала в больницу

В СМИ появилась информация о том, что народную артистку СССР и президента Московского художественного театра им. А. П.Чехова Татьяну Доронину госпитализировали.
VSE42.RU 01:06
Политика

В Госдуме оценили план внести в Раду проект по закупкам газа у России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT намерение украинской партии «Европейская солидарность» внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.
RT на русском 11:56
Музыка

Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Super.ru вчера в 03:28
Здоровье

Всероссийская акция «против развала медицины» пройдет 30 ноября

Всероссийская акция "против развала медицины" пройдет 30 ноября в 17 регионах страны.
Эхо Москвы 07:53
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Авто

АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4

Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Автоновости дня 27 ноября в 23:48
Политика

Украине предрекли гибель из-за газа

По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
Известия 15:41
Транспорт

Путин открыл новую трассу М-11 «Нева»

Президент России Владимир Путин 27 ноября принял участие в открытии платной автодороги М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
Свободная Пресса 27 ноября в 06:54
Футбол

Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Матч ТВ 08:58
Армия и оружие

Россия отправила в Сирию гигантские контейнеры с грузом

Взгляд.ру 09:29
Авто

В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто

Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
Московский Комсомолец вчера в 03:42
Общество

Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»

В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
РИА Новости 17:12
Авто

«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России

CarsWeek.ru 27 ноября в 13:17
Технологии

Древние 7000-летние сооружения раскопаны в Польше

7000-летние сооружения старше Великой Пирамиды Гизы, каким-то образом оставались без внимания в течение многих веков, пока исследователи не заметили их очертания.
ГЛАС.RU 11:23
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана

Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
OAnews 10:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное