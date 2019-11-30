с чего всё началось

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж в начале текущего месяца. В нем речь шла о встречных исковых требованиях украинской стороны в рамках спора с российской компанией, который касается контракта на транзит газа.

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Политика В Крыму назвали поведение украинской делегации в ООН мракобесием Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель назвал мракобесием попытки украинской делегации лишить представителей крымчан слова на форуме под эгидой ООН.

Энергетика Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.

Игры Трейлер к выходу Phoenix Point Разработчики из независимой студии Snapshot Games представили трейлер к выходу своей пошаговой стратегии Phoenix Point, релиз которой на PC состоится уже 3 декабря только в Epic Games Store.

Фигурное катание Загитова и Навка открыли «ГУМ-каток» на Красной площади в Москве Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и победительница Олимпийских игр 2006 года Татьяна Навка открыли каток для массового катания на Красной площади в Москве.

Единоборства Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.

Технологии Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter Отслеживающий работу крупнейших интернет-сервисов портал Downdetecor сообщил, что пользователи разных стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter.

Происшествия Вертолет разбился под Новороссийском Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.

Происшествия Поезд сбил мужчину на северо-востоке Москвы Мужчина попал под пассажирский поезд на северо-востоке Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на линейный отдел столичного МВД на транспорте.

Экономика В России ожидают увеличения спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году Жители России покажут больший спрос на «ипотечные каникулы» в 2020 году в связи с ростом объёмов ипотечного кредитования и повышением информированности об этой возможности, передаёт 30 ноября ТАСС со ссылкой на экспертов в банковской сфере.

Армия и оружие Зеленский отменил прапорщиков и мичманов Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет некоторые положения устава вооруженных сил, условия прохождения срочной службы и ряд нормативных актов, сообщат агентство "Интерфакс".

Общество Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.

Футбол Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса» Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.

Политика Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.

Игры Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.