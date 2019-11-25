Украинский "Натфогаз" предложил российскому "Газпрому" принять газ в качестве оплаты $2,6 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом написал в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Экономика Акции «Яндекса» обновили исторический максимум Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.

Общество Жизнь россиян изменится с 1 декабря Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.

Общество Обязательную сертификацию лекарств отменили в России Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

Политика Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа Украина настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из России в Европу должен быть заключен по европейским правилам и на длительный срок, остальное является предметом переговоров, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.

Происшествия Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы об аресте и освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда.

Хоккей Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Флориду» "Вашингтон" одержал третью победу в последних пяти играх и с 39 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Флорида" в ней же расположилась на седьмой строчке, имея в активе 29 очков.

Кино BadComedian разгромил сразу три российских фильма Обычно кинокритик рассказывает об одном фильме, но в этот раз решил сделать образ сразу на три.

Политика Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.

Авто Фото новой Lada 4x4 появились в Сети В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).

Футбол Шотландия может заменить Россию на Евро-2020 В случае отстранения России от участия в Евро-2020 место сборной может занять Шотландия, говорится в сообщении Тне Теlедrарн.

Шоу-бизнес Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время поделился информацией о своей 20-летней дочери Марии Михалковой-Кончаловской, которая уже на протяжении шести лет восстанавливается после тяжелого ДТП.