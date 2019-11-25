Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» предложил «Газпрому» оплатить долг газом
Украинский "Натфогаз" предложил российскому "Газпрому" принять газ в качестве оплаты $2,6 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом написал в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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В Госдуме прокомментировали ответ «Нафтогаза» на предложение России по транзиту
RT на русском25 ноября в 11:03
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» новый транзитный контракт по европейским правилам
Известия25 ноября в 08:03
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:47, Ашберн
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