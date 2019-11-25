Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» предложил «Газпрому» оплатить долг газом
Украинский "Натфогаз" предложил российскому "Газпрому" принять газ в качестве оплаты $2,6 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом написал в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Читать в источнике
Оценить243
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуме прокомментировали ответ «Нафтогаза» на предложение России по транзиту
RT на русском25 ноября в 11:03
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» новый транзитный контракт по европейским правилам
Известия25 ноября в 08:03
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 21:15, Ашберн
Хоккей
Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным
Экономика
Матвиенко призвала сократить налоги для малого и среднего бизнеса
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за корректировку фискальной политики в отношении малого и среднего предпринимательства (МСП).
Политика
МЧС России направило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью
МЧС России направило в Луганскую и Донецкую области Украины автомобильную колонну с гуманитарной помощью.
Армия и оружие
Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16
На представленном видео показано, как американский истребитель F-16 выполняет полёты на различных высотах вблизи работы ЗРК.
Политика
Пушков оценил обращение четырех стран к РФ по Украине
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на призыв глав МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины к России "уважать международное право".
Политика
Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах
Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Здоровье
Названы сигнализирующие о диабете проблемы с кожей
Более семи миллионов человек, живущих в Германии, болеют диабетом, а каждый второй человек имеет проблемы с кожей.
Кино
BadComedian разгромил сразу три российских фильма
Обычно кинокритик рассказывает об одном фильме, но в этот раз решил сделать образ сразу на три.
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Политика
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
Футбол
Андрей Лунев вернется на поле только в следующем году
Зенитовский голкипер Андрей Лунев не сыграет за команду до конца текущего сезона.
Общество
Гороскоп на 28 ноября: Девы, вас ждет успех
Попробуйте проанализировать свои мысли, возможно, вы найдете в них решение всего происходящего вокруг.
Политика
Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР
По мнению автора, даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники СССР оставался бы второй сильнейшей страной в мире.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал инцидент в туалете самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин рассказал о неприятном инциденте, произошедшем с ним в туалете на борту самолета.
Экономика
Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ
Среднее российское домохозяйство за три квартала 2019 года увеличило траты на ЖКХ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 3,8 тысячи рублей, подсчитали в Сбербанке.
Наука
Ученые обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга
Политика
Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти
Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
Космос
Космонавты остались без туалетов на МКС
На МКС установлены два туалета российского производства. Они находятся в российском и американском модулях.
Армия и оружие
Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Политика
Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
Происшествия
Новосибирская полиция разыскала подростков, избивающих сверстников
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Гаджеты
«Ассистент» Google превратит Android-смартфоны в смарт-дисплеи
Компания Google рассказала об особенностях работы режима Ambient Mode для "Ассистента", наделяющего Android-смартфон функциями смарт-экрана.
Футбол
Малком заявил, что не сталкивался с расизмом в России
Бразильский футболист «Зенита» опроверг информацию, согласно которой его оскорбляли в России на расовой почве.
Политика
США намерены сократить выплаты в бюджет НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа намерена существенно сократить выплаты в бюджет НАТО.