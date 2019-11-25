Энергетика
РИА НовостиПушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
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«Нафтогаз» готов рассмотреть вариант погашения $3 млрд «Газпромом» поставками газа
ПРАЙМ25 ноября в 06:39
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:27, Ашберн
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Болельщики «Мальме» продолжают выражать недовольство тем фактом, что нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем стокгольмского «Хаммарбю».
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Интервью: Овертайм с Геннадием Орловым
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Команда Lil покинула открытые отборочные на DreamLeague Leipzig Major
Mango Tree уступила Cyberium в матче открытых отборочных на DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Стак, в котором играют Илья Lil Ильюк, Халед sQreen Эль-Хаббаш и Расмус MISERY Филипсен, покинул квалификацию.
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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
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Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
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Популярный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своими ожиданиями от предстоящей игры 18-го тура РПЛ, в которой "Зенит" на своём поле примет "Спартак".
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Новому фигуранту «московского дела» Сергею Суровцеву предъявлено обвинение, сообщается на официальном канале Следственного комитета России в YouTube.
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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
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Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Футбол
«Зенит» может не попасть в плей-офф ЛЧ даже при победе над «Бенфикой»
"Бенфика" же сыграла вничью с "Лейпцигом" (2:2), что вывело германскую команду в плей-офф Лиги чемпионов, а матч португальцев и россиян сделала решающим.
Общество
Яровая предложила ввести в младших классах предмет «Моя Россия»
Дисциплину под названием «Моя Россия» следует ввести в программу для изучения среди учеников начальной школы.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Среди более старших предпринимателей 59% считают, что сегодня бизнес вести легче, чем в 1990-х, но все-таки 39% заявили, что вести бизнес стало труднее.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
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Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
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Меган Маркл поделилась планами на рождение еще одного ребенка
Меган Маркл уже сообщила своим американским друзьям, что хочет вынашивать и рожать следующего ребенка в Лос-Анджелесе, где она родилась и провела детство и юность.
Политика
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Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Спорт
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России составляет почти 16%
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Cyberpunk 2077 не превзойдёт The Witcher 3 по продолжительности
По словам разработчиков, основная сюжетная линия Cyberpunk 2077 будет «немного короче», чем в The Witcher 3: Wild Hunt.
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Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.