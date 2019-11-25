Энергетика

RT на русскомRT на русскомКак на Украине ответили на предложение «Газпрома» о транзите газа

Для Украины заключение нового контракта с Россией о транзите газа является «абсолютным приоритетом». Об этом заявил глава Минэнерго страны Алексей Оржель. По его словам, «Газпрому» уже направлены соответствующие проекты соглашений.
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Как на Украине ответили на предложение «Газпрома» о транзите газа

RT на русском25 ноября в 11:21

Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

РИА Новости25 ноября в 12:53

В Госдуме назвали абсурдом предложение «Нафтогаза» погасить «долг» «Газпрома» газом

ФАН25 ноября в 09:27

В Совфеде ответили на предложение выплатить «Нафтогазу» $3 млрд газом

РБК25 ноября в 13:39

«Нафтогаз» готов взять долг «Газпрома» газом

Коммерсантъ25 ноября в 07:16

«Нафтогаз» допустил заключение контракта с «Газпромом» на год в чрезвычайной ситуации

ТАСС25 ноября в 07:24

«Нафтогаз» готов рассмотреть вариант погашения $3 млрд «Газпромом» поставками газа

ПРАЙМ25 ноября в 06:39
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Футбол

«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы

"Астана" из Нур-Султана обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 12:47
Общество

Медведеву показали суперкомпьютер Сбербанка

Сотрудники лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка рассказали Медведеву и о других возможностях применения этой технологии в реальной жизни.
Газета.Ru 12:28
Транспорт

На новых участках трассы М-11 «Нева» ввели дешевые ночные тарифы

Госкомпания «Автодор» ввела ночные тарифы на платной скоростной трассе М-11 «Нева», которую 27 ноября открыл Владимир Путин.
КП - Санкт-Петербург 13:39
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время вчера в 16:47
Происшествия

Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту

Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Газета.Ru 11:03
Происшествия

На Украине осужденного «передержали» в колонии

На Украине Осужденного «забыли» отпустить из Бориспольской исправительной колонии №119 после того, как был завершён срок отбытия установленного ему ранее наказания.
Наша версия 13:15
Политика

Макрон прокомментировал предложение Путина о моратории на РСМД

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предложение российского коллеги Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
RT на русском 10:14
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:04
Общество

Премия World Travel Awards: Москва выиграла туристический «Оскар»

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13:54
Политика

Опрос показал отношение белорусов к России

Большая часть белорусов выступают за союзнические или партнёрские отношения с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО.
RT на русском 13:41
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Известия 02:18
Общество

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
РИА Новости 11:12
Общество

Полигон «Воловичи» в Коломне закроют 29 ноября

Телеканал 360° 11:36
Политика

Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Интерфакс 14:23
Происшествия

Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших

Жительница Саратова Елена Киселева, у которой убили 9-летнюю дочь Лизу, создала свой поисковый отряд под названием «Прорыв».
Четвертая Власть 02:17
Общество

В Думу внесли проект о психиатрическом освидетельствовании педагогов

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий обязательное психиатрическое освидетельствование преподавателей не реже одного раза в пять лет.
Известия 12:31
Армия и оружие

Россия передала Габону оружие для охраны слонов

Министерство обороны РФ бесплатно предоставило Габонской Республике стрелковое оружие, чтобы поддержать правительство страны в борьбе с браконьерством и охране национальных парков, сообщает Федеральное агентство новостей.
ФАН 14:06
Здоровье

Минздрав проверит обеспечение лекарствами больных муковисцидозом

В пресс-службе Минздрава сообщили, что после появления этих сообщений министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору организовать комплексную проверку обеспечения лекарствами пациентов с муковисцидозом и подготовить подробный отчет с конкретными предложениями по улучшению ситуации.
РЕН ТВ вчера в 04:40
Шоу-бизнес

Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой

Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
News.ru 10:50
Происшествия

Силовики пришли с обысками в Фонд капремонта Петербурга

Фонд капремонта Петербурга подчиняется городской администрации.
Эхо Москвы 13:30
Финансы

На Украине идет укрепление гривны: доллар обновил четырехлетний минимум

Нацбанк Украины на сегодня, 28 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 23,98 грн за $1.
REGNUM 04:00
Политика

Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу

Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Вести.Ru 13:43
Политика

Власти Украины назвали пять сценариев реинтеграции Донбасса

Алексей Данилов считает это главной целью процесса реинтеграции Донбасса, отметив, что граждане Украины имеют право свободно пересекать линию соприкосновения.
RuNews24.ru 08:18
Наука

Кетамин может быть полезным для борьбы c алкогольной зависимостью

Кетамин может быть полезным для борьбы с алкогольной зависимостью, установили британские ученые.
Ugpressa.ru вчера в 15:30
Политика

Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости вчера в 09:24
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Общество

Московский штаб Алексея Навального сообщил о якобы секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России»

В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Эхо Москвы 11:04
Политика

Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому

Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
РИА Новости 02:17
Происшествия

Главу архангельского УФНС заподозрили во взятке

Руководителя управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области Сергея Родионова допрашивают по делу о взятке.
РБК 13:29
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