Для Украины заключение нового контракта с Россией о транзите газа является «абсолютным приоритетом». Об этом заявил глава Минэнерго страны Алексей Оржель. По его словам, «Газпрому» уже направлены соответствующие проекты соглашений.

Как на Украине ответили на предложение «Газпрома» о транзите газа

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