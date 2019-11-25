Украинский "Натфогаз" предложил российскому "Газпрому" принять газ в качестве оплаты $2,6 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом написал в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Общество Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом» Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.

Энергетика «Траст» пригрозил сибирской нефтяной компании банкротством из-за дефолта Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, свидетельствует копия требования о досудебном урегулировании задолженности, с которой ознакомился РБК.

Авто Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.

Политика Польский депутат призвал власти страны прекратить злить Россию Депутат польского парламента Кшиштоф Босак обратился к властям страны с призывом поменять подход к внешней политике и политике безопасности.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Депутат Рады поведала о разбитых надеждах украинцев Надежды жителей Украины на изменения после прошедших в этом году выборов в парламент не оправдались, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская в эфире телеканала "112 Украина".

Религия У православных 28 ноября начинается Рождественский пост У православных начинается самый строгий Рождественский пост. Он начнётся 28 ноября 2019 года и завершится 6 января 2020 года.

Экономика Банк «ВТБ» снизил процентные ставки по ипотеке С 27 ноября по 31 декабря 2019 года по сниженной ставке 8,4% банк кредитует покупателей с большим первоначальным взносом — от 50% от стоимости квартиры.

Происшествия В Одинцово произошел пожар в двухэтажном жилом доме В подмосковском районе Одинцово произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме, площадь возгорания составила 418 кв. м, сообщается на сайте областного главка МЧС.