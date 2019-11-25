Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогаз» предложил «Газпрому» оплатить долг газом

Украинский "Натфогаз" предложил российскому "Газпрому" принять газ в качестве оплаты $2,6 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом написал в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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