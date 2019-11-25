Энергетика
Газета.Ru«Нафтогаз» предложил «Газпрому» оплатить долг газом
Украинский "Натфогаз" предложил российскому "Газпрому" принять газ в качестве оплаты $2,6 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом написал в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» готов рассмотреть вариант погашения $3 млрд «Газпромом» поставками газа
ПРАЙМ25 ноября в 06:39
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:36, Ашберн
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
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Выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет отменят с 1 января 2020 года.
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ЦСКА пригласил на зимние сборы в Испании полузащитника датского «Хельсингера» Асхаба Мукудаева.
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Похоронят президента университета на Северном кладбище. Людмила Вербицкая скончалась в воскресенье, 24 ноября.
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В Москве напали на основателя Conflict Intelligence Team
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Известный шоумен Андрей Данилко, во время очередного выпуска украинской версии шоу "X-фактор" расплакался и, заявил, что покидает проект.
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Экономика
Рост прибыли, снижение долга: что показала отчетность АФК «Системы»
Подробнее об отчетности "Системы" В третьем квартале выручка выросла в первую очередь за счет результатов публичных активов "Системы" (МТС и "Детского мира"), а также агрохолдинга "Степь", компаний "Медси" и "Бизнес-Недвижимость".
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Экс-жена российского игрока НХЛ заявила о похищении детей
Бывшая жена защитника "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева Маргарита написала заявление в полицию о похищении детей родственниками спортсмена, сообщает "РЕН ТВ".
Авто
Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России
Немецкий автопроизводитель Volkswagen сертифицировал в России седан Volkswagen Jetta седьмого поколения.
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Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
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В Роскачестве назвали лучшее вино страны
Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Энергетика
В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике
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Меган Маркл родит второго ребенка не в Великобритании
Меган Маркл сообщила друзьям, что родит второго ребенка не в Великобритании.
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Муссоны на Ближнем Востоке могли помочь древним людям выйти из Африки
В новом исследовании ученые Висконсинского университета в Мадисоне вместе с коллегами из Геологической службы Израиля проливают свет на реальные климатические условия, которые могли наблюдаться в местах обитания древних людей во времена их миграции из Африки.
Армия и оружие
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
Украинский канал Defence Express опубликовал видео дрифтующего танка Т-80БВ.
Спорт
Дисквалифицированный лыжник Хауке: чувствовал, что россияне на допинге
Австрийский лыжник Макс Хауке, который на чемпионате мира 2019 года был уличён в применении кровяного допинга, признался, что подозревал представителей России, Норвегии и Швеции в приёме запрещённых препаратов.