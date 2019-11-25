Украинский "Натфогаз" предложил российскому "Газпрому" принять газ в качестве оплаты $2,6 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом написал в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Политика Путин осмотрел подлодки и суда на «Адмиралтейских верфях» В рамах рабочей поездки в Петербург президент Владимир Путин посетил судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» и осмотрел продукцию предприятия — новейшие корабли и суда военного и гражданского назначения.

Общество Бюджет Москвы поддержали представители всех фракций Мосгордумы Поправки к проекту закона о бюджете были поддержаны большинством депутатов Московской городской думы, а сам бюджет поддержали все фракции столичного парламента.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Политика В Кремле заявили о возможных переговорах Путина и Зеленского в Париже Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут устроить отдельную двустороннюю встречу на полях саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже.

Спорт CAHAMA поддержал рекомендации по России Члены специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию с Всемирным антидопинговым агентством (CAHAMA) подавляющим числом голосов поддержали рекомендации комитета WADA по соответствию о санкциях по отношению к России, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Интернет В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.

Общество Россиян ждут двухдневные рабочие недели В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.

Происшествия В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила Правоохранители и общественный совет в Иркутске наградили школьника за спасение 9-летней девочки от насильника и помощь в задержании преступника.

Авто Названы самые прибыльные сегменты автомобилей в России Самым большим по выручке стал сегмент SUV, на автомобили которого наши соотечественники потратили 135 млрд, что больше 50% от общей суммы за октябрь.

Политика Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.