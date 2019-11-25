Энергетика
РИА НовостиПушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
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Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство
Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
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Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона
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Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
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Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
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Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе
Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
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Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря
Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
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Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
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В Сочи возбудили дело после самоубийства девушки-следователя
Футбол
Шотландия может заменить Россию на Евро-2020
В случае отстранения России от участия в Евро-2020 место сборной может занять Шотландия, говорится в сообщении Тне Теlедrарн.
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Туктамышева прокомментировала свой четверной прыжок
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свой четверной прыжок на тренировке.
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Варианта аналитики видят два: или многократно увеличить инвестиции в создание высокоточного оружия, или отказаться от обязательств по кассетным боеприпасам, передает ТАСС.
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Казань признана лидером по качеству жизни в России
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Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным
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Новый Kia Sorento показали без камуфляжа
Корейская компания KIA продолжает готовить к премьере кроссовер KIA Sorento четвертого поколения.
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2020 год – необычный период для Дев, который может быть непростым. В это время следует держаться подальше от всего негативного.
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Honor представил новые «умные» часы Watch Magic 2
Китайский бренд Honor представил новые «умные» часы Watch Magic 2. Продажи новинки начнутся 12 декабря по цене от 155 до 200 долларов.
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Болельщики «Мальмё» подожгли статую Ибрагимовича
Болельщики шведского «Мальмё» подожгли статую бывшего футболиста клуба Златана Ибрагимовича.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Общество
Владивосток стал официальной столицей Приморского края
Пресс-служба Приморского края сообщила, что депутаты одобрили закон "О статусе административного центра Приморского края".
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Армия и оружие
В Мали 13 французских военных погибли при столкновении вертолетов
Происшествия
Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе
Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Армия и оружие
Гиперзвуковая ракета «Циркон» рушит морское господство Запада
Информация о скорой постановке на вооружение Военно-морского флота России новейших гиперзвуковых противокорабельных крылатых ракет 3M22 «Циркон» вызвала на Западе состояние, близкое к панике.