Энергетика

ВедомостиВедомости«Нафтогаз» предложил «Газпрому» погасить долг газом

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания обжаловала решения и потребовала их полной отмены.
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